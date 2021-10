Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.

Kun lasketaan voitetulle sekunnille riittävän kova hinta niin hankehan on suorastaan maailman kannattavin !!!!

Vast: Kallita minuutteja

Ei nopeusetu ole ainoa etu mitä tästä saadaan. Yhden raiteen muuttaminen tuplaraiteeksi käytännössä keskimäärin nelinkertaistaa radan liikennöintikapasiteetin, mikä mahdollistaa tiheävälisen paikallisjunaliikenteen ilman että siitä on haittaa nopealle kaukojunaliikenteelle.



Liikenneinfra nyt vaan on kallista. Ei se halpa ollut se E18-moottoritiekään, eikä oo myöskään halpa ylläpitää. Raideinfran ylläpitokulut on pienempiä kuin tieinfran.