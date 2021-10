Paattisilla koronarypäs kahdessa sosiaalihuollon yksikössä

Turun Paattisilla on todettu useita koronatartuntoja kahdessa sosiaalihuollon yksikössä, tiedottaa Turun kaupunki. Tartuntoja on ilmennyt palvelutalo Suojakodissa sekä Ykköskoti Martissa ja Heikissä. Kaupungin mukaan kummankin yksikön koronatilanne on kuitenkin hallinnassa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotti eilen tiistaina koronatilanteen heikkenemisestä. Koronatartuntojen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Turussa noin 230 ja luku on kasvanut tasaisesti. Ilmaantuvuusluku kuvaa tartuntojen määrää kahden viikon ajanjaksolla 100 000 asukasta kohti. Positiivisten näytteiden osuus on tällä hetkellä jopa 10 prosenttia.