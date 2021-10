Turku kannustaa rokotteen ottamiseen ja maskien käyttöön – 4. ja 5.-luokkalaisten maskisuositus päättyy syysloman jälkeen

Turku on huolissaan jälleen nousuun lähteneistä koronatartunnoista ja kannustaa kaupunkilaisia rokotteen ottamiseen. Myös maskien käyttöä suositellaan aiempaan tapaan. Kouluissa maskeja suositellaan käytettäväksi syyslomaan saakka 4. luokasta eteenpäin. Syysloman jälkeen maskisuositus jatkuu 6. luokasta alkaen kunnes 2. koronarokotteet on kattavasti annettu ja rokotevaste muodostunut. Koulujen maskisuosituksen päättymisestä tiedotetaan lisää, kun rokotukset etenevät.

Tartuntojen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Turussa noin 230 ja luku on kasvanut tasaisesti. Positiivisten näytteiden osuus on tällä hetkellä jopa 10 prosenttia. Kahdesti rokotettujen ei enää tarvitse hakeutua testiin, joten testeihin on hakeuduttu aiempaa vähemmän. Näin ollen testausmäärät ovat Turussa vähentyneet odotetusti. Rokottamattomien ja vain yhdesti rokotettujen yli 12-vuotiaiden on edelleen tärkeä hakeutua koronatestiin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Sairaalahoidossa on parikymmentä turkulaista eli epidemia ei ole ohi. Vain rokotuksella voi suojata itseään vakavalta koronataudilta, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi muistuttaa tiedotteessa.

Turussa koulujen ja päiväkotien tartunnan jäljitystä on kevennetty kansallisen tutkimustiedon perusteella, sillä lasten jatkotartuntoja ilmenee vähän. Edelleen merkittävimmät paikat koronatartuntojen osalta ovat sama talous, lähipiiri, työpaikat ja ulkomaan matkat.

Turun tartuntamäärien perusteella maskin käyttöä suositellaan edelleen aiempaan tapaan ja tilannetta arvioidaan säännöllisesti.

Fölin liikenteessä ollut kasvomaskipakko päättyy ja muuttuu suositukseksi tänään keskiviikkona. Föli suosittelee kuitenkin edelleen kasvomaskin käyttöä sekä busseissa että pysäkeillä. Suositus koskee 12 vuotta täyttäneitä matkustajia.