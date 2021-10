Varsinais-Suomen koronatilanne heikkenee, tiedotti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiistaina.

– Aalto jatkuu vaan eikä näy laskusuuntaa, tämä on huolestuttava ilmiö, sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo tiedotteen mukaan.

Koronaviruksen tuorein ilmaantuvuusluku (tartunnat per 100 000 asukasta viimeisen kahden viikon aikana) on nyt 145,8. Viikko sitten luku oli 126,6. Otetuista testeistä positiivisten osuus on nousussa ja on nyt yli seitsemän prosenttia.

Sairaalahoitoon tulee uusia potilaita jatkuvasti. Potilaita on nyt hoidossa 14, joista alle viisi tehohoidossa.

Vuodeosastohoitojaksot ovat yleensä lyhyitä, mutta tehohoitopotilaat tarvitsevat hoitoa pidempään.

Suurin osa sairastuneista on 20–34-vuotiaita.

Vieraskieliset ovat yhä yliedustettuina niin sairastuneiden kuin sairaalahoitoa tarvitsevien joukossa, mutta myös suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvia on joutunut sairaalahoitoon.

Ilmaantuvuus on suurempi rokottamattomien joukossa.

Kokonaan rokottamattomien 12 vuotta täyttäneiden henkilöiden 14 vuorokauden koronailmaantuvuus on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella noin 500. Yhden rokoteannoksen saaneiden vastaava ilmaantuvuus on noin 250 eli 50 prosenttia matalampi.

Kaksi rokoteannosta saaneiden ilmaantuvuus on noin 50 eli peräti 90 prosenttia vähemmän kuin kokonaan rokottamattomilla.

– Vakavan sairauden riskin osalta rokotuksen hyödyt ovat vielä selkeämmät. Rokottamattoman riski sairaalahoidon tarpeesta oli viime viikolla alueellamme 14-kertainen verrattuna kahdesti rokotettuun, Rintala sanoo.

Sairaanhoitopiiri suosittelee käyttämään maskeja taudin leviämisen pysäyttämiseksi.

– Maskien käyttö on tehokas tapa estää tartuntoja. Tilanteen vaikeutuessa suosittelemme edelleen käyttämään maskia tunnollisesti, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo tiedotteessa.

Maskia suositellaan käytettävän julkisessa liikenteessä varsinkin ruuhka-aikoina, julkisissa sisätiloissa, ja yleisötilaisuuksissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan sekä

kouluissa ja oppilaitoksissa peruskoulun 6. luokasta ylöspäin.

Lisäksi maskia tulis ikäyttää matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.