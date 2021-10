Alzinova-yhtiön rokotevalmisteen tutkimus Alzheimer-potilailla sai aloitusluvan Suomessa

Alzheimerin taudin lääkehoitoon erikoistunut Alzinova on saanut Suomen lääkevalvonnasta vastaavalta viranomaiselta aloitusluvan rokotevalmisteensa ensimmäiselle kliiniselle tutkimukselle.

Ruotsalaisyritys toteuttaa tutkimuksen Suomessa yhdessä turkulaisen CRST Oy:n kanssa, jolla on pitkä kokemus Alzheimerin taudin lääketutkimuksista.

Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla toteutettava ALZ-101-valmisteen vaiheen 1b kliininen tutkimus arvioi rokote-ehdokkaan siedettävyyttä ja turvallisuutta.

Tutkimus selvittää samalla valmisteen kykyä saada aikaan toivottu immuunivaste, kun sitä annostellaan toistetusti. Myös sen vaikutusta Alzheimerin taudin biomerkkiaineisiin tutkitaan.

Biomerkkiaineiden tutkimus tehdään tutkimusyhteistyönä Göteborgissa sijaitsevan Sahlgrenska-yliopistosairaalan kanssa. Tutkimus on jo saanut puoltavan lausunnon eettiseltä toimikunnalta. Ensimmäinen tutkimuspotilas aloittaa pian osallistumisensa tutkimukseen.

– Tämän terapeuttisen rokotteemme, ALZ-101:n, vieminen kliinisiin kokeisiin on tärkeä ja innostava edistysaskel pyrkiessämme hoitamaan Alzheimerin tautia ja estämään sen etenemistä. Alzheimerin taudin hoitoon tarvitaan uusia, nykyistä tehokkaampia keinoja. Tavoitteemme on kehittää pitkävaikutteinen, tehokas hoito, joka auttaa potilaita elämään aktiivisina ja itsenäisinä, ilman Alzheimerin taudin aiheuttamia rajoituksia. Se on nyt askelta lähempänä, sanoo Kristina Torfgård, Alzinovan toimitusjohtaja tiedotteessa.