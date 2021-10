Turun ammattikorkeakoulu etsii alumnien taideteoksia kokoelmaansa

Turun AMK:n Taideakatemia avaa alumneilleen avoimen portfoliohaun, jolla etsitään teoksia liitettäväksi Turun ammattikorkeakoulun taidekokoelmaan.

Portfolioita voivat lähettää Turun AMK:n Taideakatemian alumnit sekä heidän muodostamansa työryhmät. Alumneja ovat kaikki Turun AMK:n Taideakatemiassa tai sitä edeltävissä oppilaitoksista (mukaan lukien Turun Piirustuskoulu ja Turun taiteen ja viestinnän oppilaitos) valmistuneet sekä niissä työskennelleet. Haku on käynnissä 4.−31.10.2021.

Portfoliohaun kautta hankittavat teokset sijoitetaan Educityn kahteen porraskäytävään. Teosten toivotaan tuovan tilaan mielenkiintoisia ja yllättäviä yksityiskohtia. Epätavallinen taiteen sijoituspaikka vaikuttaa teoksen kokemiseen, sillä katsoja on liikkeessä ja teoksen katsomiskulma vaihtelee, AMK:n tiedotteessa kerrotaan.

– Turun AMK:n Taideakatemian alumnit muodostavat moninaisen tekijäjoukon, jolta odotamme erilaisia ja jännittäviä ehdotuksia. Emme ole halunneet rajata teoksen kokoa tai muotoa. Teos voi olla esimerkiksi pienikokoinen tai koostua useammasta osasta, jotka voivat sijoittua lähekkäin tai jopa eri kerroksiin, kuvailee taiteellisen työryhmän puheenjohtaja Taina Erävaara.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Portfoliohaku on osa KampusART-taideohjelmaa, joka tuo taidetta Educityn sisä- ja ulkotiloihin. Tähän mennessä taideohjelman puitteissa on järjestetty kaksi ammattitaiteilijoille suunnattua taidekilpailua sekä mediataidehaku Turun AMK:n Taideakatemian alumneille. Ammattilaisilta tilatun taiteen lisäksi Educityyn on toteutettu kuvataiteen opiskelijoiden teoksia.

Taideohjelmaa koordinoi Turun AMK:n Taideakatemia, ja se toteutetaan Turun AMK:n ja Turun Teknologiakiinteistöjen yhteistyönä.

Lisätiedot hausta löytyvät taideohjelman nettisivuilta osoitteesta kampusart.turkuamk.fi.