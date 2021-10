Tiedepuiston kannen kilpailutus keskeytetään – tarjouspyynnössä havaittu virhe pakottaa Turun aloittamaan alusta

Turku joutuu keskeyttämään Kupittaan ja Itäharjun yhdistävän Tiedepuiston kannen hankintamenettelyn ja aloittamaan kisan uudestaan. Syynä on tarjouspyynnössä havaittu virhe.

Turun kaupunki etsii itselleen allianssikumppania, joka suunnittelisi ja toteuttaisi kansirakenteen sekä Itäharjun puolelle pysäköintilaitoksen ja ammatillisen koulutuksen Taito-kampuksen. Hankintailmoitus julkaistiin kesä-heinäkuun vaihteessa. Osallistumishakemusten määräajaksi asetettiin 6. syyskuuta.

Hakemusten vastaanottamisen jälkeen huomattiin, että tarjouspyyntö mahdollistaisi hankkeen kriittisiä tehtäviä koskevien soveltuvuusvaatimusten täyttämisen alihankkijan referensseillä.

– Tarjouspyynnöstä oli samalla jäänyt puuttumaan vaatimus siitä, että ehdokas tai ehdokasryhmittymän jäsen itse toteuttaa hankkeen kannalta kriittiset tehtävät, Turun tiedotteessa kerrotaan.

Niinpä keskeisiä osa-alueita saattaisi toteuttaa alihankkija, joka ei olisi laisinkaan tulevan allianssisopimuksen osapuoli.

– Virhe on mahdollistanut kaupungin tarpeita ja toteutusmuodon edellytyksiä vastaamattoman osallistumishakemuksen jättämisen, Turku harmittelee.

Keskeytys ja uudelleen aloitus tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn tiistaina. Jupakka siirtää hankintaa noin kahdella kuukaudella.

Kannen alueella on kokoa noin 16 hehtaaria. Kisaan on odotettu kannen toteuttajien eli rakennusliikkeiden kokoamia konsortioita, joissa mukana on myös suunnittelijoita.

Alun perin oli tarkoitus, että toteuttaja myös maksaisi kannen ja saisi vastineeksi Turulta rakennusoikeutta. Kaupunginhallitus päätti kuitenkin kesäkuussa, että Turku kustantaa itse kannen ja parkkitalon. Maksimissaan 98 miljoonan euron kustannukset saataisiin takaisin 13 vuodessa tonttikauppojen avulla.

Myös Taito-kampus maksetaan Turun pussista.