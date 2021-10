Tyyssijan asuntohaku alkanut Turussa – asukkaat uuteen opiskelija-asuntokohteeseen valitaan arpomalla

Turun Ylioppilaskyläsäätiön vuodenvaihteessa 2021–2022 valmistuvan uuden opiskelija-asuntokohteen Tyyssijan asuntohaku on alkanut. Uusi asuntokohde sijaitsee lähellä kampusaluetta Ylioppilaskylän ytimessä osoitteessa Inspehtorinkatu 12. Asuntoihin voivat hakea kaikki peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskelevat. Asuntojen hakuaika päättyy 10. marraskuuta.

– Tyyssijan rakentaminen alkoi puolitoista vuotta sitten samoihin aikoihin yhteiskunnan sulkutoimenpiteiden kanssa, ja on hienoa, että se valmistuu suunnitellussa aikataulussa ja yhteiskunnan muutoinkin avautuessa. Olemme iloisia voidessamme avata asuntojen haun Tyyssijaan, josta tulee Ylioppilaskylän toiminnallinen keskus ja johon tulevat palvelut tuovat uusien asuntojen ja asukastilojen lisäksi uutta positiivista aktiviteettia Ylioppilaskylään, toteaa tiedotteessa TYS:n toimitusjohtaja Risto Siilos.

Tyyssijassa on yhteensä 186 asuntoa. Lähes kaikki valmistuvat asunnot ovat yksiöitä, ja niistä suurin osa on kooltaan 27 neliötä. Asuntojen vuokrataso on opiskelija-asunnoille tyypillisesti edullinen. Esimerkiksi 27 neliön asunnon kuukausivuokra on 450,90 euroa, ja se sisältää myös sähkön, internetin ja saunavuorot. Asuntojen lisäksi kohteessa on myös asukkaiden yhteisiä sisä- ja ulko-oleskelutiloja sekä pesula-, sauna- ja varastotiloja.

Kohteeseen muuttavat myös lähikauppa K-Kylänvalinta ja TYS:n toimisto sekä uusina palveluina aloittavat Arkean opiskelijaravintola ja CampusSportin kuntosali.

Asukkaat Tyyssijan asuntoihin arvotaan 17. marraskuuta kello 16 verkossa järjestettävässä arvontatilaisuudessa opiskelija-asumisen kriteerit täyttävien hakijoiden joukosta. Kohteen asunnoista neljä viidesosaa on varattu uusille hakijoille ja yksi viidesosa jo TYS:n asunnoissa asuville hakijoille.

– Olemme halunneet tehdä Tyyssijan asukasvalinnasta mahdollisimman läpinäkyvän. Asuntohausta ei haluttu kilpajuoksua, vaan valinta on annettu onnettaren käsiin. Nyt kaikilla kohteesta kiinnostuneilla on aikaa hakea asuntoa rauhassa ja yhtenäinen mahdollisuus päästä asumaan Tyyssijaan. Odotamme innolla kohteen valmistumista ja uusia asukkaita, jotka pääsevät muuttamaan asuntoihin 3. tammikuuta alkaen, sanoo TYS:n asiakkuus- ja viestintäjohtaja Pirjo Lipponen-Vaitomaa.