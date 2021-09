Salon kaupunki asetti uimahallissa sopimattomasti käyttäytyneelle miehelle porttikiellon – lapsille ja nuorille tarjolla keskusteluapua

Salon kaupunki on asettanut miesten pesu- ja pukutiloissa sopimattomasti käyttäytyneelle henkilölle porttikiellon uimahalliin rikosasian selvittelyn ajaksi.

Lounais-Suomen poliisi tiedotti eilen keskiviikkona, että on tavoittanut sopimattomasta seksuaalisesta käyttäytymisestä epäillyn miehen, ja tutkinta on käynnissä. Miehen toiminnasta ilmoitettiin useita kertoja esimerkiksi uimaseuran henkilöstölle, ja tapauksista tehtiiin rikosilmoituksia. Poliisin tietojen mukaan epäillyn tekijän käyttäytyminen suihkutiloissa on ollut toistuvaa, ja se on jatkunut viime kuukausien aikana.

Salon kaupunki kertoo suhtautuvansa vakavasti tapaukseen. Kaupunki on järjestänyt keskusteluapua, sillä tapahtuman luonteen vuoksi etenkin lapsilla ja nuorilla saattaa olla siihen tarvetta. Keskusteluapua on mahdollisuus saada kouluterveydenhoitajilta ja koulukuraattoreilta. Myös Salon kaupungin perheiden palvelut ovat käytettävissä perheiden tukena. Mikäli lapsella tai perheellä on olemassa oleva asiakassuhde perheiden palveluiden tiimeihin tai yksiköihin, tapahtuneesta on mahdollista keskustella oman työntekijän kanssa. Yleistä ohjausta ja neuvontaa on mahdollista saada Sointu-tiimin palveluohjausnumerosta 044 778 3121 arkisin kello 8.30-11.30.

Lue myös: Poliisi tavoitti Salon uimahallissa seksuaalisesti sopimattomalla tavalla käyttäytyneen miehen – silminnäkijähavaintoja kaivataan