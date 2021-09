Piikkiössä ja Littoisissa luvassa pop up -koronarokotuksia

Ensi viikolla järjestetään pop up -koronarokotustapahtumia sekä Piikkiössä että Littoisissa, kertoo Kaarinan kaupunki. Lisäksi rokotuksen voi ottaa ilman ajanvarausta Oskarintalolla.

Tilaisuuksissa annetaan ensimmäisiä ja toisia rokotteita. Annoksien välillä pitää olla vähintään kuusi viikkoa. Kolmansia annoksia annetaan tällä hetkellä ainoastaan voimakkaasti immuunipuutteisille.

Rokotteena on joko Pfizerin Comirnaty tai Moderna. Rokote voi vaihdella saatavuuden mukaan. Molempia rokotteita voi ottaa toisena tai kolmantena riippumatta siitä, mikä on ollut edellisenä rokotteena.

Pop up -päivät on tarkoitettu kaikille 12 vuotta täyttäneille kaarinalaisille tai Kaarinan hoitopaikakseen valinneille. Mukaan pitää ottaa Kela-kortti tai henkilöllisyystodistus, myös ajokortti käy. Rokotteita on rajoitetusti, joten ne saattavat loppua ennen ilmoitettua kellonaikaa.