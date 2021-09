Vast: Virtaa seinästä

Kysehän on vertailukohdista. On parempi että liikkuu kaupungilla sähköpyörällä kuin (polttomoottori)autolla.



Tietenkin aina voi ehdottaa että kaikkien pitäisi liikkua jalan ilman jalkineita, koska lihasvoima on vähemmän saastuttava ja kun jätetään jalkineet pois säästyy energiaa niidenkin tuotannosta.