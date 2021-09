Turun kehätien Kausela–Kirismäki-osuuden ensimmäinen vaihe pysyi aikataulussa ja budjetissa – työt jatkuvat vuoteen 2023

Turun kehätien Kausela–Kirismäki-hankkeen ensimmäisen rakennusvaiheen tärkeimpiä parannuksia ovat kehätien tasoliittymien poistaminen ja tien nelikaistaistaminen välillä Pukkila–Kirismäki, Avantin logistiikka-alueen yhteyksien parantaminen sekä Kirismäen eritasoliittymän uudistaminen, kertoo Väylävirasto tiedotteessaan.

Parannusten ansiosta kehätien nopeusrajoitus on nyt nostettu sataan kilometriin tunnissa. Lisäksi liikennöinti kehätielle tapahtuu uusien eritasoliittymien kautta. Turun kehätien rinnalle on rakennettu myös rinnakkaistieverkko ja jalankulun ja pyöräilyn väylä. Myös eläimet ovat saaneet oman siltansa kehätien yli. Ensimmäisen rakennusvaiheen urakoi Destia Oy.

Hankkeen aloituspaalu lyötiin virallisesti maahan maaliskuussa 2019, mutta suunnittelutyö käynnistettiin vuosia aiemmin.

– Aikataulussa ja budjetissa pysynyt hanke on aina suuri onnistuminen. Vilkas Turun kehätie on merkittävä liikenneväylä ja hanke tukee kaupunkiseudun kasvun lisäksi liikenteen sujuvuutta koko Lounais-Suomessa. Merkittävää näissä uusissa hankkeissa on se, että niissä on yhä useammin rakentamista edeltävä kehitysvaihe, jolloin kehitämme yhdessä urakoitsijan kanssa erilaisia, koko toteutusta parantavia, teknisiä ja taloudellisia suunnitelmaratkaisuja, taustoittaa Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Kehätien Kausela–Kirismäki-osuuden parantaminen on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2019–2021 kehätien Pukkilan ja Kirismäen välinen tieosuus rakennettiin nelikaistaiseksi ja tasoliittymät poistettiin rakentamalla Pukkilan eritasoliittymä ja Sippaan risteyssilta sekä uudistamalla Kirismäen eritasoliittymää.

Kehätien rinnalle on rakennettu rinnakkaisteiden sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien verkosto. Myös melunsuojausta on parannettu merkittävästi.

Uusi Kirismäen eritasoliittymä ei monestakaan kohtaa enää muistuta vanhaa liittymää. Kehätien pääsuunta käännettiin Naantali–Piikkiö -akselilta Naantali–Helsinki-akselille. Lisäksi kaikki eritasoliittymän rampit on uusittu aiempaa sujuvimmiksi ja lisäksi on rakennettu neljä uutta ramppia. Uudet kaksikaistaiset rampit yhdistävät kehätien ja ykköstien.

Väyläviraston mukaan suurin muutos tapahtui uusien, Helsingin ja Naantalin välisten, ramppien myötä. Helsingin suunnasta pääsee nyt liittymään suoraan Naantalin suuntaan kaksikaistaista ramppia pitkin. Naantalin suunnasta tultaessa kehätie jatkuu suoraan moottoritielle Helsingin suuntaan. Piikkiöön ja Turkuun suuntautuva liikenne poistuu kehätieltä rampin kautta.

Kehätien osuus Pukkilasta Kirismäkeen ja Länsi-Avantintie kuuluvat hankkeen ensimmäiseen rakennusvaiheeseen, jonka kustannus oli noin 48 miljoonaa euroa. Luku sisältää Kirismäen eritasoliittymän toteutuksen tavoitetilan mukaiseksi. Rahoitus sisältää valtion määrärahojen lisäksi Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan kustannusosuudet. Ensimmäisen vaiheen urakoitsijana toimii Destia Oy.

Ensimmäisen vaiheen osalta Pukkila–Kirismäki-osuudella tehdään vielä viimeistelytöitä, kuten siltojen kunnossapitotöitä, istutus- ja vihertöitä sekä mahdollisesti Kirismäen vanhan paalulaatan kunnostustöitä ensi vuoden kesällä.

Turun kehätien osalta työt jatkuvat hankkeen toisen vaiheen töiden parissa. Toisen vaiheen työt käynnistyivät syksyllä 2020 ja keskittyvät pääosin osuudelle Kausela–Pukkila ja kymppitien välille kehätie–Kaarinantie. Kymppitien kohdan työt valmistuvat pääosin vuoden 2021 aikana ja toinen rakennusvaihe valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana. Toisen vaiheen urakoitsijana toimii Kreate Oy.