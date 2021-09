Turun kaupunki lupaa lyhentää lupa-asioiden käsittelyaikoja

Turun kaupunki lupaa nopeuttaa rakennusvalvonnan lupa-asioiden käsittelyaikoja sekä parantaa asiakaspalveluaan. Tavoitteena on, että käsittelyruuhka saataisiin purettua vuoden 2022 elokuun loppuun mennessä. Lupien käsittelyajoissa pyritään pääsemään asteittain 30 vuorokauteen. Avuksi on suunniteltu muun muassa tekoälyä ja robotiikkaa.

Kaupungin lupakäsittelyn hitaus on saanut paljon moitteita kaupunkilaisilta. Turun mukaan taustalla on rakennusvalvonnan työmäärän ja työn kuormittavuuden huomattava lisääntyminen viime vuosien rakentamisen korkeasuhdanteen aikana. Saapuneiden hakemusten määrä on ollut kuluvana vuonna lähes ennätystasolla. Tammi-elokuussa jätettiin sisään 931 hakemusta, kun esimerkiksi viime vuonna vastaavaan aikaan hakemuksia jätettiin 734 kappaletta.

– Sähköistä asiointia on lisätty koko ajan voimakkaasti, mutta poissaolojen ja lainsäädännön uudistumisen myötä hakemusjonot ja samalla käsittelyajat ovat tästä huolimatta kasvaneet, kaupungin tiedotteessa todetaan.

Rakennusvalvonta pyrkii korjaamaan myös henkilöstövajettaan. Samalla tutkitaan, missä laajuudessa avustavaa lupavalmistelua voitaisiin ostaa yksityisiltä toimijoilta.

Asiakaspalvelua on tarkoitus kehitttää lisäämällä asiantuntijoiden tavoitettavuutta ja asiakkaille annettavaa ennakkoneuvontaa. Samalla selvitetään, miten tekoälyä ja robotiikkaa voitaisiin hyödyntää nykyistä tehokkaammin asiakaspalvelussa.

Lupaprosessia selkeytetään muun muassa lausuntopyyntöjen, rakentamisen sopimusliitteiden käsittelyn ja delegointipäätösten osalta. Työntekijöiden tehtävänjakoa määritellään tarkemmaksi ja ohjeistusta lisätään.

– Tavoitteena on päästä keskittymään entistä selkeämmin kaikista olennaisimpiin asioihin, Alppi sanoo.

Tällä hetkellä jo 90 prosenttia luvista haetaan sähköisesti. Paperisia hakemuksia saapuu kuitenkin yhä edelleen runsaasti koskien esimerkiksi jatkoaikoja, puunkaatoja ja maalämpökaivolupia.

Käsittelyaikojen lyhentämiseksi rakennusvalvonnassa valmistellaan nykyisten lupa- ja tarkastuspalvelujen aluejaon yksinkertaistamista. Käytössä olevan neljän alueen sijaan on mietitty siirtymistä kahteen alueelliseen tiimiin, jotka sisältävät neuvonnan, lupavalmistelun ja katselmukset. Lupavalmistelussa aluetiimien sisällä keskityttäisiin nykyistä suppeampaan valmistelijakohtaiseen hakemus- ja rakennustyyppijakoon. Lisäksi tavoitteena on lisätä toimitilarakentajien suoraa asiakaspalvelua.

– Tällainen kahden tiimin malli parantaisi sisäistä tiedonkulkua ja selkeyttäisi asiantuntijatyötä. Rakennustyyppikohtaisessa lupavalmistelussa on mahdollista hyödyntää rutiineja nykyistä paremmin. Se myös helpottaa sijaisjärjestelyjä. Toimitilarakentajien asiakaspalveluun nimettäisiin yksi tai kaksi lupavalmistelijaa, jolloin hankkeiden käsittely tarpeesta toteutukseen olisi nykyistä sujuvampaa, sanoo rakennusvalvontapäällikkö Annika Alppi tiedotteessa.

Kahden alueen malliin siirtymisestä on tarkoitus päättää vielä kuluvan syksyn aikana.