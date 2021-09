Vasemmistoliiton läntisen alueen ex-toiminnanjohtaja välttyi syytteeltä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Valtakunnansyyttäjä on tehnyt päätöksen syyttämättä jättämisestä asiassa, jossa Vasemmistoliiton läntisen alueen entistä toiminnanjohtajaa on epäilty kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Päätös on tehty ei rikosta -perusteella.

Esitutkinnan mukaan rikoksesta epäillyn perustamalla Twitter-tilillä on loppuvuonna 2016 julkaistu useita uhkaavia viestejä, jotka ovat kohdistuneet viesteissä ilmastonmuutoksen kieltäjiksi, natseiksi ja fasisteiksi kutsuttuihin tahoihin. Rikoksesta epäilty on esitutkinnassa kiistänyt julkaisseensa kyseisiä viestejä.

Valtakunnansyyttäjä on päätöksessään katsonut, että kyseiset viestit ovat kohdistuneet yhteiskunnallisten ja poliittisten mielipiteiden perusteella määrittyviin ihmisryhmiin, eikä niistä ole tunnistettavissa sellaista vakaumusta, jonka perusteella määrittyvät ihmisryhmät saavat kiihottamisrikoksessa tarkoitettua suojaa heihin kohdistuvalta uhkaavalta viestinnältä.

Päätöksen mukaan viesteissä ilmastonmuutoksen kieltäjiksi, fasisteiksi tai natseiksi kuvattujen ihmisten ryhmittymät eivät myöskään ole riittävän pysyviä tai tarkkarajaisia muodostaakseen kiihottamisrikoksessa tarkoitettua kansanryhmää. Esitutkinnassa tutkittua tekoa ei siten ole laissa säädetty rangaistavaksi.

Valtakunnansyyttäjän mukaan sillä ei ole asiassa enempää tiedotettavaa.