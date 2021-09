Polsun sillalle Säkylän Köyliössä painorajoitus – syynä puupaalujen lahovaurio

Säkylässä sijaitsevalle Köyliön Kirkkosaareen johtavalle Polsun sillalle maantiellä 12689 joudutaan asettamaan raskasta liikennettä haittaava painorajoitus. Sillalle tehtiin kesällä laajennettu yleistarkastus, jossa keskityttiin sillan kantaviin rakenteisiin eli puupaaluihin. Puupaaluja kairattiin laajasti, ja osassa puupaaluja havaittiin melko laajallekin levinnyttä lahovauriota. Lahovaurio heikentää merkittävästi sillan kantavuutta.

Polsun silta on puukantinen teräksinen jatkuva palkkisilta, jonka puukansi on päällystetty. Silta on rakennettu 1965, ja liikennemäärä sillalla on nykyään noin 550 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on alle 50 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen mukaan sillalle asetetaan 20 tonnin painorajoitus ajoneuvoyhdistelmän suurimmalle sallitulle massalle. Nyt asetettavalla painorajoituksella pyritään turvaamaan sillan turvallinen käyttö siihen saakka, kunnes silta saadaan uusittua.

Rajoitus mahdollistaa linja-autojen kulun sillalla, mutta raskaat kuorma-autot ja ajoneuvoyhdistelmät joutuvat jatkossa kiertämään sillan.

Kiertomatka on pisimmillään reilut kymmenen kilometriä, ja se kulkee maantietä 2131, valtatietä 2 ja maantietä 2140 pitkin. Painorajoitus tulee voimaan, kun merkit on asetettu maastoon. Merkit on tällä hetkellä jo tilattu, mutta niitä ei ole vielä saatu. Painorajoitusmerkit asetetaan sillan molempiin päihin. Lisäksi tien molempiin päihin asetetaan ennakkomerkit painorajoitetusta sillasta.

Tavoitteena on käynnistää 2022 tiesuunnitelman laatiminen uudesta sillasta. varsinais-suomen Ely-keskuksen mukaan menee kuitenkin vielä useampi vuosi, ennen kuin uusi silta on rakennettu. Uuden sillan rakentamisen alustava kustannusarvio on noin kolme miljoonaa euroa.