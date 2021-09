Raision seudun koulutusyhtymän opetusravintola Rosmariinissa käy lounasaikaan kova kuhina. Ravintolassa tehtiin kesällä keittiöremonttia ja moni vakioasiakas odotteli jo kovasti, että lounasravintola aukeaa jälleen.

– Täällä käy paljon samoja ihmisiä päivittäin. Esimerkiksi eräs ikäihmisten porukka on käynyt täällä jo vuosia joka päivä. Viereisten yritysten ja terveyskeskuksen työntekijöitä käy myös paljon, kertoo ruokapalvelupäällikkö Kari Jaakkola.

Koulutusyhtymän opetusravintola on toiminut jo yli kolmekymmentä vuotta. Ensin se toimi Opinkulma-nimellä, mutta ravintola on tunnettu Rosmariinina jo vuosia.

Rosmariini on opetusravintola, jossa ravintola- ja catering-alan opiskelijat oppivat valmistamaan ruokaa ja palvelemaan asiakkaita.

– Ravintolassa avainsanana on opetus. Täällä eri vaiheissa opintojaan olevat opiskelijat pääsevät turvallisesti kokeilemaan ja oppimaan, sanoo koulutuspäällikkö Marja Kinnunen.

Keittiössä on päivästä riippuen viidestä viiteentoista opiskelijaa, jotka valmistavat päivän lounaan yhdessä opettajan ja kokki Janne Ollisen kanssa.

– Välillä opiskelijat ovat vasta opintojensa alussa ja opeteltavaa on enemmän. Se täytyy huomioida keittiön toiminnassa. Sama porukka valmistaa yleensä lounasta muutaman päivän ajan ja sitten opiskelijat vaihtuvat. Teemme kaiken alusta asti itse. Esimerkiksi tuoreet leivät leivotaan joka päivä, Ollinen kertoo.

Toisinaan opetusravintolassa sattuu kömmähdyksiä.

– Joskus suolaa meneekin sokerin tilalle tai mustapippuria lipsahtaa ruokaan liian iso määrä. Opetuskeittiössä virheitä sattuu ja saakin sattua. Kaikki on yleensä aina pelastettavissa ja joka päivä on saatu tarjolle maistuva lounas, Janne Ollinen sanoo.

Markkinointikoordinaattori Marjo Rinne kertoo, että suuri osa ravintola- ja catering-alan opiskelijoista on aikuisopiskelijoita.

– Muutamia vuosia sitten koulutus veti hyvin myös nuoria opiskelijoita, mutta nyt tilanne ei ole sama. Toivottavasti nuoretkin innostuvat jälleen alasta, sillä töitä riittää, Rinne toteaa.

Rosmariinissa on käytössä kymmenen viikon kiertävä lounaslista. Päivittäin on tarjolla keitto, runsas salaattipöytä ja noutopöydässä on kaksi lämmintä vaihtoehtoa.

– Keskiviikkoisin on usein kalapäivä ja torstaisin leikepäivä. Välillä perjantaisin pidetään niin sanottuja mättöpäiviä, jolloin tarjolla on pitsaa, wingsejä ja ribsejä. Toisinaan on myös teemaviikkoja. Marraskuussa on tulossa sushi-viikko, Ollinen kertoo.

Vierailupäivänä tarjolla porkkana-kesäkurpitsakeittoa, broilerikiusausta sekä lohta, perunamuusia ja chilimajoneesia. Salaattipöydästä sai koottua monipuolisen ja raikkaan annoksen. Porkkana-kesäkurpitsakeitto oli täyteläistä ja maukasta ja aamulla tehty foccacia sopi keiton kanssa hyvin. Lohi oli herkullista ja lounaan kruunasi salmiakkiruudut.

Syömisen jälkeen opiskelijat noutavat astiat pois pöydistä ja saavat samalla harjoitusta myös salipuolelta.

Ennen koronaa lounaspöydän lisäksi Rosmariinissa oli päivittäin tarjolla myös ala carte -annoksia. Ala carte -annokset palaavat Rosmariinin valikoimiin lähiaikoina.

– Ala carte -annokset tarjoillaan pöytään ja vaihtoehtoina on todella laadukkaista raaka-aineista, kuten kuhasta tai sorsan rinnasta valmistettuja annoksia. Annoksiin kuuluu myös jälkiruoka. Ala carte -ruokailijoille on varattu ravintolasta omat pöydät, Kari Jaakkola kertoo.

Korona-aikana ravintola oli jonkin aikaa kokonaan kiinni. Keittiössä ei kuitenkaan ollut hiljaista, sillä siellä valmistettiin opiskelijoille take away -annoksia.

– Ennen koronaa täällä oli lounastajia parhaimmillaan 150 päivässä. Nyt lounastajia on 60–80 ja määrä kasvaa koko ajan. Korona-aika on lisännyt take away -annosten kysyntää. Osa asiakkaista syö täällä lounaan ja ottaa toisen annoksen mukaan illaksi, Ollinen kertoo.

Jos lounaalta jää ruokaa yli, ne pakataan annoksiin ja myydään samassa rakennuksessa sijaitsevassa Kaneli-myymälässä.

– Myymälään valmistetaan myös salaattiannoksia ja suolaista sekä makeaa joka päivä koulun kolmessa opetuskeittiössä. Moni käy lounaan jälkeen vielä sieltä katsomassa jotakin kotiin, Kari Jaakkola kertoo.

Juttusarjassa tutustutaan Turun seudun lounaspaikkoihin.