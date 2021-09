Liedon Esko Poikela valittiin Rauman johtajaksi yksimielisesti

Lähes kahdeksan vuotta Lietoa johtanut Esko Poikela (sit) on Rauman uusi kaupunginjohtaja.

Poikelan valinnan vahvisti Rauman kaupunginvaltuusto maanantai-iltana.

Päätös syntyi yksimielisesti.

Poikela seuraa virassa Rauman entistä kaupunginjohtajaa Johanna Luukkosta (sit), joka ehti toimia Rauman pomona vain noin vuoden ajan.

Vuonna 1961 syntynyt Poikela on ponnistanut kuntajohtotehtäviin sivistyspuolelta. Ennen Liedon kunnanjohtajuutta hän on toiminut muun muassa rehtorina Kaarinassa ja sivistysjohtajana sekä Kaarinassa että Liedossa. Koulutukseltaan Poikela on kasvatustieteiden maisteri.

Poikela asuu Liedossa, jossa hänen vaimonsa työskentelee opettajana.

Ennen valintaansa Poikela arvioi Turun Sanomissa, että todennäköisesti ainakin asunnon hankinta Raumalta tulee ajankohtaiseksi, jos hänet valitaan kaupunginjohtajaksi.

Rauman valtuuston ryhmät kokoomus, Sdp, Perussuomalaiset, keskusta ja Vasemmistoliitto toivottivat omissa puheenvuoroissaan Poikelan tervetulleeksi Raumalle jo ennen nuijan kopautusta.

Myös valintatoimiryhmään kuulunut vihreiden listalla oleva sitoutumaton Pasi Alonen kehui Poikelaa varauksetta.

– Raumalle saadaan kaupunginjohtaja, joka on niin sanotusti valmis paketti, Alonen totesi.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kalle Leppikorpi (sd) totesi omassa puheenvuorossaan valintaprosessin sujuneen hyvin. Poikela itse ei hakenut tehtävään, mutta antoi siihen suostumuksensa.

Tämän jälkeen Poikelan valinta sujui yksimielisesti sekä toimiryhmässä että kaupunginhallituksessa ennen valtuustokäsittelyä.

Juttu päivittyy