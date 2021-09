Myös Raisio sai oman Talousneuvolan

Turussa viime keväänä avattu moniammatillista talousneuvontaa antava Talousneuvola on saanut hyvän vastaanoton, ja nyt toiminta laajenee Raisioon. Turussa palvelu keräsi kolmen kuukauden aikana yli 60 asiakasta.

– Kaipasimme moniammatilliseen tiimiimme vielä sosiaalialan osaamista ja olemme kiitollisia, että Raision kaupungin sosiaalitoimi lähti mukaan toimintaan nyt syksyllä, sanoo Ulosottolaitosta Talousneuvolassa edustava talousneuvonnan suunnittelija Heidi Koivisto tiedotteessa.

Talousneuvolassa annetaan kansalaisille matalan kynnyksen alousneuvontaa ilman ajanvarausta. Kun samasta paikasta saa avun useampaan kysymykseen, asiakkaiden luukulta luukulle juokseminen vähenee.

Talousneuvolassa Ulosottolaitoksen asiantuntijalta voi kysyä yleisesti ulosottoon liittyvistä asioita. Yksittäisen kansalaisen asioihin ei ole mahdollista ottaa kantaa. Asiakkaan palvelu Talousneuvolassa on anonyymiä.

– Olemme keskustelleet asiakkaiden kanssa muun muassa, mitä ulosmittauksen alkaminen tarkoittaa, mitä voi tehdä, jos velat ulosotossa eivät lyhene, ja miten ulosottoon voi olla yhteydessä, Koivisto kertoo.

Sekä Raision että Turun Talousneuvolassa ovat ulosoton asiantuntijan lisäksi mukana talous- ja velkaneuvoja, asumisneuvoja, Kelan virkailija ja diakoniatyöntekijä. Raisiossa paikalla on myös sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja.

Talousneuvola on avoinna vuoroviikoin Raisiossa ja Turussa. Parittomien viikkojen keskiviikkona talousneuvonnan moniammatillinen ryhmä on tavattavissa Raision Olkkarissa (Raisiontori 6) ja parillisten viikkojen keskiviikkona Turun kauppatorin Monitorissa (Aurakatu 8). Kumpikin Talousneuvola on avoinna kello 9–12.

Maaliskuussa avautunut Turun Talousneuvola toimi koronatilanteen vuoksi aluksi vain puhelinpalveluna, mutta tällä hetkellä Raision ja Turun Talousneuvolat toimivat hybridimallina eli asioida voi joko paikan päällä tai puhelimitse. Palvelu on kaikkien varsinaissuomalaisten käytettävissä

Ensimmäinen Talousneuvola avattiin vuonna 2019 Tampereelle, ja sen jälkeen se on avattu yli kahdellekymmenelle paikkakunnalle, muun muassa Espooseen, Ouluun, Seinäjoelle, Helsinkiin ja Joensuuhun.

Talousneuvola on osa Ulosottolaitoksen ja talous- ja velkaneuvonnan yhteistä Ennakoivan talousneuvonnan hanketta, jonka oikeusministeriö on asettanut vuosille 2019–2021. Hankkeen tavoitteena on lisätä kansalaisten talousosaamista ja ehkäistä ylivelkaantumista sidosryhmäyhteistyön avulla.

