Melkein kaksi miljoonaa euroa sakkoa kuudelle Fölin kilpailutukseen osallistuneelle yritykselle

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää lähes 1,9 miljoonan euron seuraamusmaksuja kuudelle Turun seudun joukkoliikenteessä toimivalle yhtiölle ja niiden yhteisyritykselle vakavasta kilpailunrajoituksesta.

KKV:n selvitysten perusteella kuusi Turun seudun joukkoliikenteessä toimivaa yritystä on tehnyt yhteisyritystensä kautta kolme kilpailulain vastaista yhteistarjousta alueen joukkoliikenteen eli Fölin tarjouskilpailuissa. Yhteistarjouksilla on poistettu yritysten keskinäinen kilpailu, ja kyseessä on vakava kilpailulain rikkomus.

Kilpailulain vastaiset yhteistarjoukset on tehty vuosina 2013, 2014 ja 2016. Föli-liikenteen vuotuinen arvo on noin 50 miljoonaa euroa.

KKV:n mukaan näin on poistettu kaikki keskinäinen kilpailu näistä tarjouskilpailuista.

– Käytännössä yhteistarjoukseen osallistuneet yritykset eivät siis ole kilpailleet näissä tarjouskilpailuissa toisiaan vastaan hinnalla ja ne ovat jakaneet tarjouskilpailuissa voittamansa liikennöinnin keskenään ennalta sovitulla tavalla, KKV toteaa tiedotteessaan.

Viraston arvion mukaan kyse on kokonaisuutena arvioiden vakavasta kilpailunrajoituksesta.

– Lähtökohta on aina se, että kaikki yritykset päättävät itsenäisesti kilpailukäyttäytymisestään markkinoilla. Tässä näin ei ole tehty, ja menettely on ollut kartellinomaista, luonnehtii KKV:n johtaja Valtteri Virtanen.

Yritysten menettely on toteutettu aikana, jolloin julkisia joukkoliikennemarkkinoita avattiin kilpailulle. Menettelyn seurauksena tilaaja on saanut kyseisissä tarjouskilpailuissa todennäköisesti vähemmän kilpailevia tarjouksia kuin se olisi muutoin saanut. Vähäinen kilpailu tarjouskilpailuissa on haitallista tilaajalle ja loppuasiakkaille, koska tällöin yrityksillä on vähemmän kannustimia tarjota edullisempia hintoja ja parempia tuotteita ja palvelua.

– Yritykset ovat esittäneet, että todellisuudessa yhteistyö olisi ollut tilaajan ja kuluttajien hyödyksi. Ne eivät ole kuitenkaan kyenneet osoittamaan hyötyjä tai niiden välittymistä kuluttajille, kuvailee Virtanen.

Kun arvioidaan yhteistarjousten kilpailulainmukaisuutta, olennaista on, ovatko yhteisen tarjouksen antavat yritykset toistensa kilpailijoita eli olisiko niillä mahdollisuus jättää tarjouksia itsenäisesti, virasto toteaa.

– Jokaisen yrityksen, joka harkitsee tarjouksen jättämistä, on arvioitava itse, onko yrityksellä riittävät resurssit hoitaa tarjouskilpailussa pyydetty osakokonaisuus tai kokonaisuus itsenäisesti. Jos kyse on keskenään kilpailevista yrityksistä, jotka olisivat voineet tarjota itsenäisesti, on yhteistarjous suurella todennäköisyydellä vähentänyt mahdollisten tarjousten määrää ja siten rajoittanut kilpailua. Olennaista ei siis ole se, haluaako yritys tarjota itse, vaan kykeneekö se tarjoamaan itse, kuvaa KKV:n kartellivalvonnan päällikkö Antti Norkela.

Kilpailua rajoittava yhteistarjous voi kuitenkin joissain tilanteissa tuottaa sellaisia tehokkuushyötyjä, jotka ylittävät kilpailun rajoittumisesta aiheutuvat haitat ja joista hyötyy myös tilaaja. Näissä tilanteissa muutoin kilpailulain vastainen yhteistarjous saattaa olla hyväksyttävissä. Näyttötaakka tehokkuushyödyistä on niihin vetoavalla yrityksellä.