Miltä Turun raitsikan pysäkkien ja katuympäristön pitäisi näyttää? Osallistu suunnitteluun

Turulla ei ole varaa jämähtää menneisyyteen

Jo EU-tasolla on tehty selvityksiä, että ratikka on vetovoimatekijä ja parantaa huomattavasti kaupungin imagoa ja on ennen kaikkea miellyttävämpi liikkumismuoto kuin bussi. Esim. ratikan tulon myötä Tampereella, Sammonkadusta on kuoriutunut aivan uudenlainen uusi asumis, kauppa - ja ravintolakatu raitiotien varteen. Ratikan vastustajat ovat lähestulkoon aina vanhan liiton jääriä, jotka eivät ymmärrä sitä fatkaa, että ratikkapäätös on ennen kaikkea tulevaisuuteen ja moderniin kaupunkikehitykseen tukeutuva päätös. Ratikan vastustajille voi vain sanoa, että kannattaa ottaa ensin asioista selvää, ennen kuin tuomitsee koko projetkin "turhanpäiväisenä" tai että "busseilla ollaan tähänkin asti Turussa pärjätty". Kateellisena turkulaisena voin sanoa, että Tampere tekee täysin oikeita päätöksiä (mm.ratikka) ja syystäkin porhaltaa kaukana Turusta Suomen tämän hetken halutuimpana kaupunkina.

