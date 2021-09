Turun Kirjastosilta valaistaan syksyn aikana vielä useilla eri teemaväreillä. Tänä viikonloppuna se on vihreä, joka muistuttaa mitokondriotaudeista. Ne ovat harvinaisia, eteneviä ja periytyviä sairauksia. Light Up For Mito -tapahtuma, jossa julkisia kohteita valaistaan vihreäksi, on osa mitokondriotautien tietoisuusviikkoa. Mitokondrio on solun osa, jolla keskeinen rooli energia-aineenvaihdunnassa.

Lokakuussa kirjastosilta nähdään vaaleanpunaisena ja keltaisena. Vaaleanpunaisena silta koetaan Roosa nauha -päivänä 8. lokakuuta. Syöpäsäätiön vuosittaisen Roosa nauha -kampanjan tavoitteena on, että yhä useampi syöpä voidaan ehkäistä tai hoitaa ja että jokainen voi saada tarvitsemansa tuen sairauden eri vaiheissa. Sillan valaiseminen toteutetaan Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ja Turun kaupungin yhteistyönä.

Keltaiseksi silta valaistaan valtakunnallisena mielenterveysomaisten päivänä eli Ilonan päivänä 9. lokakuuta. Päivän aikana rohkaistaan puhumaan mielenterveydestä ja omaisten tuen tarpeesta sekä hakemaan apua. Lisäksi Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry järjestää Turun pääkirjastossa 9.lokakuuta klo 14–16 aihetta käsittelevän tapahtuman.

Punaiseksi silta valaistaan puolestaan 22. marraskuuta. Valaistuksella edistetään tietoisuutta harvinaissairauksiin kuuluvista 22q11.2-oireyhtymistä. Ne ovat yleisimpiä kromosomioireyhtymiä Downin syndrooman jälkeen, ja sairaus rasittaa kehon kaikkia elinjärjestelmiä. Suomessa tietoa 22q11.2-oireyhtymistä jakaa 22q11 Finland ry.

Kirjastosillan oranssi väri kertoo 25. marraskuuta UN Womenin kampanjasta sukupuolittunutta väkivaltaa vastaan. Oranssit päivät järjestetään vuosittain 25. marraskuuta ja 10. joulukuuta välisenä aikana. Oranssi on naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen väri. Väri symboloi toivoa tulevaisuudesta, jossa elämä ilman väkivaltaa on jokaisen oikeus.

Turun Urheiluliitto täyttää tänä kuluvana vuonna 120 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Kirjastosilta muuttuu mustakeltaiseksi 27.–28. marraskuuta. Lisäksi itsenäisyyspäivä 6. joulukuuta ja uudenvuodenaatto 31. joulukuuta näkyvät Kirjastosillalla Suomen lipun mukaisena sinivalkoisena valaistuksena vuosittain.

Ennalta ilmoitettuihin valaistuksiin voi vielä tulla muutoksia, ja varauslistaa täydennetään ympäri vuoden.