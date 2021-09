Luontoon lasketuissa fasaaneissa todettu lintuinfluenssaa Salossa – tautitapauksia Suomessa tänä vuonna ennätysmäärä

Salossa luontoon riistalinnuiksi lasketuissa fasaaneissa on todettu linnuille korkeaa kuolleisuutta aiheuttavaa H5N1-tyypin lintuinfluenssaa. Linnut, joista tauti tänään lauantaina todettiin, olivat kuolleita.

Alueen runsaan fasaanimäärän vuoksi Ruokavirasto on perustanut alueelle tartuntavyöhykkeen taudin leviämisen estämiseksi. Vyöhyke ulottuu taudin esiintymispaikan ympäriltä eli Salon ytimestä kymmenen kilometrin säteelle.

Vyöhykkeellä on kielletty muun muassa siipikarjan ja muiden lintujen siirrot sekä asetettu vaatimuksia lintujen pitopaikkojen suojaamiseksi tartunnalta. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on yhteydessä jokaiseen alueelle rekisteröityyn lintujen pitopaikkaan ja antaa asiasta tarkemmat ohjeet. Lintujen metsästys vyöhykkeellä on kielletty.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkäri Jani Soini kertoo, että tilanne Salossa on linnuille vakava.

– Laboratoriossa niitä tutkittiin nyt viisi, mutta niitä kuolee koko ajan.

Linnut, joilla tauti on todettu, ovat tarhattuja villieläimiä, joita lasketaan metsästykseen ja joiden munat ovat tulleet Euroopasta. Soini kuitenkin korostaa, että munien kotimaalla ei ole merkitystä.

– Itämisaika on niin lyhyt, ettei ole merkitystä, mistä ne ovat tulleet. Luonnosta se tauti on hypännyt, Soini sanoo.

Jo elokuussa uutisoitiin, että Suomessa lintuinfluenssatapauksia on todettu tänä vuonna enemmän kuin koskaan aiemmin. Tapauksia on todettu tänä vuonna jo 54 eri puolilla Suomea.

Varsinais-Suomessa tavattiin elokuussa H5N8-tyypin tartuntoja harmaalokeilta Turussa ja laulujoutsenelta Paraisilla. Heinäkuussa Kemiönsaaressa saman virustyypin tartuntoja oli harmaalokilla ja merikotkalla. Toukokuussa tauti todettiin kanadanhanhella Salossa.

Aluehallintoviraston Soini kertoo, että molempia on todettu ympäri Eurooppaa.

– Niitä on tavattu vähän vaihdellen. Molemmat ovat korkeapatogeenisiä ja tappavia.

Luonnonvaraisten lintujen syysmuuton käynnistyminen lisää lintuinfluenssan leviämisriskiä myös muualla Suomessa, Ruokavirasto muistuttaa. Lintuinfluenssa leviää herkästi luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan ja muihin lintuihin, jos linnut ovat kontaktissa keskenään.

Ruokavirasto kehottaa tehostamaan siipikarjatilojen ja muiden lintujen pitopaikkojen tautisuojausta koko maassa. Siipikarja ja kaikki kotieläiminä pidettävät linnut tulisi suojata kosketukselta luonnonvaraisiin lintuihin. Ruokavirasto ei suosittele luonnonvaraisten sairaiden tai loukkaantuneiden lintujen hoitoon ottamista sellaisiin paikkoihin, joissa on kotieläimenä pidettäviä lintuja.

Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviäminen siipikarjan pitopaikkoihin aiheuttaisi suuria taloudellisia tappioita muun muassa siksi, että kaikki tartuntapitopaikan linnut joudutaan lopettamaan.

Lintuinfluenssan itämisaika on yleensä 3–5 vuorokautta. Tyypillisiä oireita ovat apaattisuus, ruokahaluttomuus, muninnan lasku, pään alueen turvotus ja jopa korkea kuolleisuus. Myös hengitystieoireita ja ripulia saattaa esiintyä. Joissakin tapauksissa havaitaan keskushermosto-oireita kuten asentovirheitä ja epänormaaleja liikkeitä.

Taudin eteneminen voi olla erittäin nopeaa, jolloin oireita ei välttämättä ehdi havaita ennen lintujen menehtymistä. Linnuista vastaavan hoitajan tulee välittömästi ilmoittaa mahdollisista lintuinfluenssan oireista alueensa kunnaneläinlääkärille.

Myös luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista on ilmoitettava viipymättä kunnaneläinlääkärille tai läänineläinlääkärille, joka huolehtii näytteenotosta. Lisäksi kuolleena löytyneistä, yksittäisistä isoista petolinnuista on hyvä ilmoittaa kunnaneläinlääkärille. Muut yksittäiset kuolleena löydetyt linnut voi hävittää sekajätteenä. Lintuihin ei tule koskea paljain käsin.

Lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmiseen, ja tartunta vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen villilintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin.

Suomessa lintuinfluenssaa todettiin ensimmäisen kerran marraskuun lopulla 2016, kun korkeapatogeeninen H5N8-tyypin lintuinfluenssa todettiin Ahvenanmaalta kuolleena löytyneistä tukkasotkista.

