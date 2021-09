Vihertyö sulkee kaistoja maanantaista alkaen Helsinginkadulla

Turussa tehdään vihertöitä maanantaista 27. syyskuuta alkaen Helsinginkadulla. Työn on arvioitu kestävän 1. lokakuuta asti.

Työt ulottuvat Helsinginkadulla Assistentinkadun ja Suntiontien väliselle alueelle. Yksi ajokaista on töiden takia pois käytöstä molemmissa ajosuunnissa.

Päivittäinen työaika on kello 9.00–15.00, ja työajan ulkopuolella kaikki ajokaistat ovat normaalisti liikenteen käytössä. Alueella on voimassa poikkeava nopeusrajoitus 30 kilometriä tunnissa. Lisäksi paikalla on liikenneopasteet, ja työkoneita liikkuu muun liikenteen seassa.