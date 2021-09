Hämeenlinnassa on sattunut ampumavälikohtaus myöhään perjantai-illalla kello puoli kahdentoista aikoihin.

Poliisin mukaan Hämeenlinnassa olleen tehtävän yhteydessä on ollut aseenkäyttötilanne, jossa on ammuttu poliisia. Lisäksi poliisi on käyttänyt virka-asetta vaarallisen henkilön pysäyttämiseksi.

Tapauksesta on informoitu myös päivystävää syyttäjää, koska poliisi on käyttänyt tilanteessa virka-asetta. Poliisi tiedottaa asiasta seuraavan kerran lauantain aikana.