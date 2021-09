Nousiainen pui taas Pikisaaren myyntiä

Nousiainen pyrkii eroon Pikisaaren virkistysalueesta. Kunta omistaa Maskun Askaisissa sijaitsevan vajaan 10 hehtaarin alueen yhdessä Maskun kunnan kanssa.

Kunnanjohtaja Teemu Heinonen esittää kunnanhallitukselle, että Nousiainen kutsuisi Maskun neuvottelemaan alueen myynnistä.

Kunnan ensisijaisena tavoitteena on esityksen mukaan luopua alueen omistuksesta käypää arvoa vastaan.

Louhisaaren kylässä oleva alue on pääosin Nousiaisten hallussa. Maskun omistusosuus on kymmenesosa kokonaisuudesta.

Toiveena on, että neuvotteluratkaisu syntyisi alkukeväästä 2022.

Virkistysalueen myynti on kirjattu yhdeksi toimenpiteeksi vuosien 2020-2023 säästöohjelmaan, jonka Nousiaisten valtuusto hyväksyi joulukuussa 2019.

Asia on ollut vuosien mittaan esillä useasti ja kohteesta on laadittu useita arviolausuntoja. Niiden perusteella kiinteistön arvoa pystyttäisiin nostamaan kaavoituksen keinoin. Alueen metsäpohjainen tontti rajoittuu Mynälahteen ja rantaviivaa on yhteensä noin 350 metriä. Kiinteistöllä sijaitsee sauna sekä varastorakennuksia.

Nousiaisten kunnanhallitus käsittelee neuvottelujen käynnistämistä maanantaina.