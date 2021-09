HS: Bergendahlin loikka HUS:n johtoon mutkistui

Lähes varmalta näyttänyt Matti Bergendahlin valinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtoon saattaa mutkistua, kertoo Helsingin Sanomat. Bergendahl työskentelee parhaillaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin toimitusjohtajana.

HS:n mukaan Sdp:n ryhmä kannattaa tehtävään nykyistä ylilääkäri Markku Mäkijärveä. HUS:n hallituksen enemmistö kannattaa Bergendahlia, mutta valinnan ratkaisee valtuusto. Myös viimeksi johtajavalinnassa valtuusto päätyi eri kannalle hallituksen kanssa. Demareita askarruttaa Bergendahlin tausta yksityisissä sairaanhoitoyrityksissä, joista useat ovat olleet epäiltyinä väärinkäytöksistä. Esimerkiksi Mehiläinen jäi kiinni veronkierrosta Bergendahlin johtokaudella.

Bergendahl on johtanut VSSHP:tä viime vuoden keväästä lähtien. Hän on aiemmin kertonut, että häntä pyydettiin mukaan HUS:n johtajavalintaan. Hän sanoi suostuneensa, koska hänen virkansa Varsinais-Suomessa on päättymässä uusien hyvinvointialueiden myötä.

