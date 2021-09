Rauman lukion opiskelijalla todettu koronavirustartunta johti joukkoaltistumiseen

Rauman Lyseon lukiossa on todettu joukkoaltistuminen. Rauman terveyspalvelut sai eilen torstaina tiedon lukion opiskelijan koronavirustartunnasta. Henkilö on osallistunut opetukseen tartuttavuusaikana. Altistuneiksi on katsottu 24 opiskelijaa, ja heidät on asetettu karanteeniin. Kaikkiin altistuneisiin on oltu yhteydessä tartunnanjäljityksestä. Tartunnan lähde on tiedossa, eikä se ole peräisin lukiosta.

Opetus jatkuu lukiossa normaalisti lähiopetuksena muiden oppilaiden osalta.