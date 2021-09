Nettikysely: Moni arvioi jatkavansa varovaisuutta vielä koronarajoitusten poistuessakin

Kaupunkilaiset ovat odottaneen innokkaasti koronarajoitusten poistumista ja palveluiden avautumista. Koronapandemian aiheuttama varovaisuus vaikuttaa kuitenkin kaupunkilaisten käytökseen vielä virallisten koronarajoitusten poistuessa, todetaan Turun kaupunkitutkimusohjelman julkaisemassa raportissa.

Avoimeen nettikyselyyn vastasi huhtikuussa 2021 yhteensä 4400 Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla sekä Tampereella, Turussa ja Oulussa asuvaa. Heistä 43 prosenttia arveli käyttäytymisensä muuttuneen pysyvästi varovaisemmaksi, kun taas 42 prosenttia aikoi käyttäytyä entiseen malliin. Varovaisuus korostui pikemminkin naisten kuin miesten sekä iäkkäiden, lapsettomien talouksien ja koronan riskiryhmiin kuuluvien keskuudessa.

Palveluiden arvostus on korona-aikana noussut, kun pääsy ei ole ollut itsestäänselvyys. Enemmistö oli valmis palaamaan fyysisten palveluiden käyttäjiksi epidemian vielä hiipuessa, kunhan turvajärjestelyistä on huolehdittu hyvin, esimerkiksi niin, että on riittävän väljää.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Tutkimuksesta saatiin tärkeää tietoa koronan vaikutuksista kuuden suurimman kaupungin vapaa-aikapalveluille. Esimerkiksi havaintoja palvelujen käytön ja arvostuksen eroista tullaan hyödyntämään tilojen käytön suunnittelussa ja palveluiden muotoilussa, toteaa Turun kaupungin vapaa-aikajohtaja Minna Sartes tiedotteessa.

Koronapandemian siivittämämänä vapaa-ajan palveluihin kehitettiin pikavauhtia uusia digitaalisia vaihtoehtoja. Vastaanotto oli innostunut, mutta pidemmän päälle kyselyyn vastanneet pitivät digipalveluita pikemminkin ajasta ja paikasta riippumattomana lisänä kuin perinteisen palvelun korvaajina.

Erilaiset palvelumuodot myös täydentävät toisiaan. Esimerkiksi puolet kyselyyn vastanneista kirjastojen asiakkaista käytti myös äänikirjoja tai sähköisiä kirjoja.

Konserttien ja teatterien verkkovälitteistä seuraamista pidettiin hyvänä vaihtoehtona vain, jos paikalle ei syystä tai toisesta pääse. Ne eivät siis korvaa fyysisiä esityksiä, mutta voivat lisätä niiden yleisökapasiteettia tai saavutettavuutta, myös kansainvälisesti. Digimuotoiset palvelut eivät tavoita digitaidoiltaan heikkoja tai niiden käyttöön motivoitumattomia käyttäjiä.

Etenkin liikuntapalveluissa pelkkä digi on toiminut huonosti. Peräti kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta kertoi liikkumisen vähentyneen merkittävästi korona-aikana. Positiivista on, että lähes kaikki koronan vuoksi jonkin liikuntalajin lopettaneet aikoivat myös palata sen pariin.

Kysely tehtiin osana tutkimusta Covid 19 -pandemian vaikutuksista kaupunkien vapaa-ajan palveluiden ja tilojen käyttöön. Palveluista tarkasteltiin kirjastoja, konsertteja ja teattereita sekä sisäliikuntapaikkoja.

Tutkimuksen tekivät Turun ja Tampereen yliopistoissa sekä Helsingin kaupungin kaupunkitietoyksikössä työskentelevät tutkijat, ja sen rahoittivat Helsingin, Espoon ja Vantaan sekä Tampereen, Turun ja Oulun kaupungit.