Jyrsintä- ja päällystystyö hidastaa liikennettä Itäharjulla

Jyrsintä- ja päällystystyö haittaa liikennettä Kalevantiellä seuraavan kahden viikon ajan. Töitä tehdään Peronkadun ja Jaanintien välillä perjantaista alkaen. Päivittäinen työaikaika on kello 8.30–15 sekä tarvittaessa kello 17-21. Työmaan kohdalla on yksi ajokaista pois käytöstä. Paikalla on liikenteenohjaajat ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.

Työt valmistuvat perjantaina 8. lokakuuta.