Sora-auto kaatui kyljelleen Salossa – tie katkaistu liikenteeltä

Salossa tiellä 11085 on tapahtunut liikenneonnettomuus. Sora-auto on kaatunut kyljelleen Arpalahdentiellä, lähellä Arpalahdentien ja Karijärventien risteystä. Tie on onnettomuuspaikan kohdalta katkaistu liikenteeltä. Varsinais-Suomen pelastuslaitos sai tiedon liikenneonnettomuudesta hieman yli yhdeksän aikaan aamulla tänään torstaina.

Ajoneuvon kuljettaja loukkaantui tilanteessa lievästi, ja hänet viedään terveysasemalle tarkastukseen. Onnettomuudessa ei ollut muita osallisia.

– Sitä en osaa sanoa, miksi rekka kaatui. Tie on pieni ja auto on iso, joten ehkä kuljettaja on ajanut liian reunalla, pohtii Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Mikko Särmä.

Sora-auto on edelleen tiellä kaatuneena, ja Särmän arvion mukaan nostotyö tulee kestämään noin pari tuntia. Tie ei ole vilkkaasti liikennöity.