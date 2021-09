Turussa, Raumalla ja Porissa koulutetaan ampuma-asekouluttajia

Lounais-Suomen poliisilaitos pitää ampuma-aselain tarkoittamia ampuma-asekouluttajakoulutuksia lokakuussa Turussa, Porissa ja Raumalla. Tilaisuudet järjestetään torstaina 21. lokakuuta kello 9.00–17.00, ja kaikissa tilaisuuksissa koulutuskielenä on suomi.

Turussa koulutuspaikkana on Turun pääpoliisiaseman auditorio osoitteessa Eerikinkatu 40–42, Porissa Porin poliisiaseman auditorio osoitteessa Satakunnankatu 5 ja Raumalla Rauman poliisiaseman kokoustilat osoitteessa Aittakarinkatu 21. Koulutukseen saapuessa ilmoittaudutaan poliisiaseman lupapalvelupisteessä.

Poliisi myöntää yhdistyslain neljännen pykälän mukaisten yhdistysten asettamille ampuma-asekouluttajille ampuma-asekouluttajahyväksynnän, ja koulutuksen käynyt henkilö voi antaa hyväksynnän jälkeen todistuksia ampumaurheilun aktiivisesta harrastamisesta.

Koulutukseen on ilmoittauduttava ennakkoon 6. lokakuuta mennessä sähköpostitse lupahallinto.lounais-suomi@poliisi.fi. Ilmoittautumisessa pitää antaa koulutukseen osallistuvan henkilön nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot sekä yhdistys, joka tulee hakemaan ampuja-asekouluttajahyväksyntää koulutukseen ilmoittautuvalle. Lisäksi ilmoittautumisen yhteydessä kerrotaan myös, minkä poliisiaseman koulutustilaisuuteen on aikomus osallistua. Koulutukseen valitaan vain yhdistyksen hyväksymä henkilö ja ensisijaisesti ne henkilöt, joiden tämänhetkinen ampuma-asekouluttajahyväksyntä on vanhenemassa. Koulutukseen valituille henkilöille ilmoitetaan valinnasta 12. lokakuuta mennessä.