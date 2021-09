Pelastuslaitos sai hälytyksen Salon Pertteliin lauantaina alkuillasta. Päivystävä päällikkö Mika Kontio kertoo, että rivitalokiinteistö palaa Tyryntiellä. Henkilövahinkoja ei ole tapahtunut.

– Kyseessä on kahdeksan huoneiston rivitaloyhtiö, jonka yhdestä huoneistosta on lähtenyt palo, joka on levinnyt kattorakenteisiin koko kiinteistön matkalla, Kontio kertoo.

Kattorakenteissa sammuttaminen on haastavaa, mutta Kontion mukaan palo on saatu rajattua. Pieniä palopesäkkeitä sammutellaan ja kattopeltejä joudutaan kiinteistöstä irrottamaan.

Jälkivartiointi palopaikalla jatkuu aamuun asti.

Loukkaantumisia rakennuspalosta ei koitunut.

– Kolme savulle altistunutta oli palon alkuvaiheessa, mutta ensihoito tarkasti heidät. Nyt sosiaalipäivystys järjestää evakuoiduille asukkaille tilapäismajoitusta, Kontio toteaa.

Syttymisssytä ei ole vielä tietoa. Poliisi selvittää asiaa.

Pelastuslaitos kertoi Twitterissä, että turhaa liikkumista alueella on vältettävä. Alueella on runsaasti pelastusajoneuvoja.

Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta kello 17.51.

Paikalla on ollut lauantai-illan aikana jopa 15 pelastuslaitoksen yksikköä.

Päivitetty päivystävän päällikön kommenteilla klo 19.47