Varsinais-Suomeen perustettiin mielenterveys- ja päihdejärjestöjen neuvottelukunta

Varsinais-Suomeen on perustettu mielenterveys- ja päihdejärjestöjen neuvottelukunta. Maakunnassa on useita mielenterveys- ja päihdetyötä tekeviä järjestöjä ja yhteisöjä, mutta kokoavaa toimijaa maakunnassa ei ole aiemmin ollut. Alan järjestöillä on ollut tarve yhteistyön tiivistämiselle, jotta niillä olisi yhteinen, vahva vaikuttamisääni. Erityistä huolta on järjestöjen kuntayhteistyön ja -avustusten jatkumisesta sote-resurssien ja -vastuun siirtyessä tulevaisuudessa hyvinvointialueelle sekä järjestöjen kohderyhmien äänen kuuluminen osana palvelujen suunnittelua ja kehittämistä.

Samaan aikaan julkisella sektorilla on tarve koordinoidummalle järjestöyhteistyölle ja selkeämmälle kumppanuudelle yhteisessä kehittämistyössä, tiedotteessa todetaan.

Jatkossa neuvottelukunta toimii varsinaissuomalaisen mielenterveys- ja päihdejärjestökentän yhteisellä mandaatilla muiden sote-järjestöjen, erityisesti Varsinais-Suomen sote-järjestöjen neuvottelukunnan ja julkishallinnon yhteistyökumppanina.

Neuvottelukunta kokoaa, koordinoi, ohjaa ja tukee mielenterveys- ja päihdetyön kehittämistä alueellaan. Vuoden 2022 aikana neuvottelukuntaan kutsutaan mukaan järjestöjä ja yhteisöjä, joiden toiminnan kohderyhmänä ovat mielenterveys- ja päihdetoipujat, rikostaustaiset ja vähävaraiset henkilöt sekä heidän läheisensä Varsinais-Suomen alueella.

Hankkeen kummeina toimivat neuvottelukunnan perustamisvaiheessa sen järjestökummeina ovat sitoutuneet toimimaan: puheenjohtaja Minna Rosendahl Varsinais-Suomen sote-järjestöjen neuvottelukunta, järjestöasiantuntija Reeta Valta / SOSTE (Järjestöjen sote-muutostukityö) sekä projektipäällikkö Pekka Makkonen, TYKS / psykiatria.