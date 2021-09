Turussa asuva mies tuomittiin useista törkeistä raiskauksista – tarjosi kotonaan alaikäisille alkoholia ja huumeita

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut Turussa asuvan 29-vuotiaan miehen Ashkan Shirzein törkeästä lapsenraiskauksesta, kolmesta törkeästä raiskauksesta sekä vähäisemmistä rikoksista kuuden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeusrangaistukseen. Muita rikosnimikkeitä ovat huumausainerikos ja alkoholirikkomus. Kaikki rikokset ovat tapahtuneet viime vuoden aikana.

Vastaaja on tällä hetkellä vangittuna ja hänet myös pidetään vangittuna.

Tekohetkellä miehen uhrit ovat olleet 14-, 16- ja 17-vuotiaita. Asianomistajat ovat eri aikoina vierailleet miehen luona, jossa hän on tarjonnut uhreille alkoholia, marihuanaa tai molempia. Sen jälkeen mies on ollut asianomistajien kanssa sukupuoliyhteydessä käyttämällä hyväkseen heidän päihtymystilaansa. Käräjäoikeuden mukaan uhrit ovat olleet päihtymyksensä vuoksi kykenemättömiä puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan.

Nuorimman asianomistajan osalta kyse on ollut törkeästä lapsenraiskauksesta ja kahden muun asianomistajan osalta törkeistä raiskauksista. Tuomiossa on ollut kyse huumausainerikoksista ja alkoholirikkomuksista siltä osin kun asunnossa on tarjottu alaikäisille alkoholia ja huumausaineita.

Shirzei on velvoitettu maksamaan asianomistajille korvauksia yhteensä 22 200 euroa, sekä korvaamaan valtiolle asianomistajien oikeudenkäyntikuluja yhteensä runsaat 8 000 euroa.

Tuomio ei ole lainvoimainen. Ratkaisusta voi valittaa hovioikeuteen tai tehdä ennakkopäätösvalituksen korkeimpaan oikeuteen.