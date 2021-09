Turun yliopiston professorille eurooppalaisen kehityspsykologiayhdistyksen palkinto

Turun yliopiston psykologian professori Christina Salmivallille on myönnetty eurooppalaisen kehityspsykologiayhdistyksen palkinto.

European Association of Developmental Psychology myöntää William Thierry Preyer Award for Excellence in Research on Human Development -palkinnon joka toinen vuosi eurooppalaiselle psykologille. Palkinnon saajan pitää olla valintakriteerien mukaan kansainvälisesti tunnustettu omaperäisestä ja merkittävästä panoksestaan kehityspsykologian ja sen kontekstien tutkimukseen. Lisäksi palkittavan henkilön tulee olla julkaissut aiheesta ensiluokkaisia, empiiriseen tutkimukseen perustuvia julkaisuja.

Professori Salmivalli on tehnyt uraauurtavaa kiusaamiseen liittyvää tutkimusta 1990-luvun alusta lähtien. Salmivallin keskeisimmät tutkimusaiheeet kasvatus- ja kehityspsykologiassa ovat olleet lasten ja nuorten kehityksen dynamiikka ja erityisesti koulukiusaaminen ja sitä selittävät tekijät. Lisäksi Salmivalli tunnetaan kiusaamisen vastaisen Kiva Koulu -ohjelman kehittäjänä.

Palkintoraatiin kuuluivat palkinnon aiemmin voittaneet Wim Meeus, Hakan Stattin, Marc Johnson ja raatia johti yhdistyksen puheenjohtaja Marcel van Aken.

