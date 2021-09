Raisiossa koronatartuntoja päiväkodeissa ja koulussa

Raisiossa on todettu koronavirustartuntoja Pasalan ja Varppeen päiväkodeissa sekä Tikanmaan koulussa.

Pasalan päiväkodin tiloissa 1.–3.9. ja 6.–7.9 olleella henkilöllä on todettu koronavirustartunta. 19 altistunutta on asetettu karanteeniin.

Lisäksi Varppeen päiväkodin tiloissa on 13.9. ollut henkilö, jolla on myöhemmin todettu tartunta. 22 altistunutta on asetettu karanteeniin.

Myös Tikanmaan koulussa 13.9. olleella henkilöllä on todettu tartunta, ja 15 altistunutta on asetettu karanteeniin.

Päiväkodit ja koulut ovat ohjeistaneet altistuneita jäämään pois lähitoiminnasta, minkä lisäksi terveydenhuollon viranomaiset ovat aina yhteydessä kaikkiin karanteeniin asetettaviin. Raision kaupunki tiedottaa koronatartunnoista ja -altistumisista kootusti kerran viikossa.