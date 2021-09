Taivaankannen ilmiöitä listaavaan Taivaanvahti-palveluun kirjattiin viime yönä useita havaintoja kirkkaasta valoilmiöstä, joka näkyi ainakin Turun ja lähikuntien taivaalla. Ilmoituksia valopalloksi kuvatusta ilmiöstä on tehty muun muassa Salosta, Turusta ja Uudestakaupungista. Osa ilmoittajista vertaa ilmiötä täysikuuhun, osa jopa aurinkoon.

– Näin ikkunasta miten kirkas, sinertävä tulipallo lensi koko näkyvän taivaan poikki ja katosi pellon takana matalalla metsän taakse selkeästi välähtäen, kirjoitti Joonatan Kutilainen.

– Lähes häikäisevän kirkas vihreä pitkäpyrstöinen tulipallo, arvioi puolestaan lietolainen näkijä.

Rymättylässä pimeällä merellä yöllä ollut Pyry Koskinen kertoo, että ilmiö kesti muutaman sekunnin ja sen aikana koko taivas valkeni.

– Luulin ensin, että joku ampuu aivan lähellä valoraketin, se oli hämmentävää. Aivan lennon lopussa tulipallo ikäänkuin räjähti, kuten meteorit taitavat usein tehdä, Koskinen toteaa.

Paikallinen tähtitieteen harrastaja Matti Helin ei itse nähnyt valoilmiötä, mutta vahvistaa että Taivaanvahdissa on asiasta ilmoituksia laajalta alueelta Lounais-Suomesta. Tulipallo on nähty perjantain vastaisena yönä, vähän ennen puoltayötä.

Helin arvioi, että kyseessä on yksittäinen kirkas tähdenlento.

– Sieltä on todennäköisesti tullut vähän isompi kivenmurikka alas. Se on näkynyt kirkkaana tulipallona, jolla on ollut pitkä pyrstö, sanoo Helin.

– Tällainen tähdenlento näkyy yleensä 2–10 sekunnin ajan. Nopea tähdenlento saattaa palaa huomattavan kirkkaana hetken ajan.

Helin pitää todennäköisenä, että kyseessä on ehkä nyrkinkokoinen, joka tapauksessa jalkapalloa pienempi kivi.

– Useimmiten nämä kivet palavat loppuun noin 80 kilometrin korkeudessa, mutta joskus muruja tulee maahan asti. Tästä ei ole nyt havaintoja, kertoo Helin.

Harrastaja kertoo, että isoja tähdenlentoparvia ei ole juuri nyt avaruudessa. Kyseessä on siis todennäköisesti yksittäinen kivi.

– Tällainen tähdenlento saattaa näkyä jopa satoja kilometrejä laajalla alueella. Viime yönä oli osittain pilvistä, joten havainnot ovat paikallisempia, kertoo Helin.

