"Toivomme lisää nuoria aikuisia, 20–29-vuotiaita rokotteelle" – pop up -koronarokotukset jatkuvat Naantalissa

Pop up -koronarokotustapahtumat jatkuvat Naantalissa ensi viikolla. Naantalilaisten on mahdollista saada koronarokotus ilman ajanvarausta Birgitta-salissa, ja rokotukseen voivat tulla kaikki 12 vuotta täyttäneet kaupunkilaiset.

Seuraavat pop up -tapahtumat ovat perjantaina 17. syyskuuta kello 9–12 ja 13–15.30, tiistaina 21. syyskuuta kello 9–12 ja 13–15.30

sekä torstaina 23. syyskuuta kello 12–18.

Tapahtumissa annetaan sekä ensimmäisiä koronarokoteannoksia että tehosterokotteita, jos ensimmäisestä koronarokotuksesta on kulunut aikaa vähintään kuusi viikkoa.

Pop up -tapahtumat ovat jatkuneet Naantalissa jo pidempään.

– Pop up -tapahtumat ovat olleet Naantalissa suosittuja. Niiden avulla olemme saaneet helpotettua rokotuksissa käymistä kuntalaisille, se on tärkeää rokotuskattavuuden kannalta. Vielä toivomme lisää nuoria aikuisia, 20–29-vuotiaita rokotteelle, mutta muutoin Naantalissa rokotuskattavuus on jo varsin hyvällä tasolla, toteaa tiedotteessa terveydenhoitaja Heidi Valjanen.

Ensimmäisen koronarokoteannoksen on saanut nyt 15 296 naantalilaista eli 78,3 prosenttia ja toisen rokoteannoksen 12 198 naantalilaista eli 62,6 prosenttia.