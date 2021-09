Kaarinassa saa koronarokotuksia arkisin myös ilman ajanvarausta ensi viikon lopusta alkaen

Koronarokotuksien käytäntö muuttuu Kaarinassa ensi viikon perjantaista 24. syyskuuta alkaen. Oskarintalon rokotuspaikalla annetaan ensimmäisiä ja toisia rokotuksia maanantaista perjantaihin kello 9–15.30 sekä ajanvarauksella että ilman ajanvarausta. Käynti rokotuspaikalle Oskarintalolle on rakennuksen Turun puoleisesta päädystä.

Ilman ajanvarausta paikalle tuleville on varattu rajattu määrä rokotteita. Lisäksi myös pop up -rokotukset jatkuvat Kaarinassa iltaisin ja viikonloppuisin.

Kaarina rokottaa kaikkia 12 vuotta täyttäneitä kaarinalaisia tai Kaarinan hoitopaikakseen valinneita. Ensimmäisen ja toisen rokotteen välillä pitää olla vähintään kuusi viikkoa.

Pop upit jatkuvat rokotuspaikalla Oskarintalolla ja myös kysynnän mukaan muissa toimipisteissä. Pop up -rokotukseen voi tulla ilman ajanvarausta ilta-aikaan tai viikonloppuisin. Osassa pop up -tapahtumia annetaan vain ensimmäisiä annoksia, ja rokotteita on rajoitetusti.