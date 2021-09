Turun päivänä julki kaksi videota Aninkaistenmäestä ennen Turun paloa

Historian ja tulevaisuuden museo -hanke esittelee Turun päivänä 19. syyskuuta kaksi videota Turusta ennen vuoden 1827 paloa. Videot esitellään sunnuntaina aamupäivällä Turun pääkirjaston Studiossa ja iltapäivällä Kaupunginteatterin Taideseinällä.

Esitykset ovat maksuttomia, ja kolme sekä neljä minuuttia kestävät videot pyörivät non stop -esityksinä.

Turun pääkirjaston Studio-tilassa videot voi nähdä kello 11–12.30 ja Turun Kaupunginteatterin Taideseinällä kello 17–19

Videokuvissa esitellään uusia kaupunkimaisemia vuoden 1827 Turusta. Samalla videot tutustuttavat Turun palon syttymiseen ja etenemiseen Aninkaistenmäkeä pitkin joen rantaan seurahuoneelle asti, sekä vanhan kaupungin ydinkeskustaan Suurtorilta kulkien Krooppi-puron yli Tuomiokirkon lähialueeseen. Kertomukset on käsikirjoittanut turkulainen tietokirjailija ja teatteriohjaaja Jukka Kittilä. Lukijoina videoilla kuullaan näyttelijät Mikko Leskelä ja Kristina Vahvaselkä.

– Nyt ensiesityksen saavat videot ovat osoituksia digitaalisen 3D-mallin hyödyntämismahdollisuuksista. Videot tullaan myös julkaisemaan suomeksi ja ruotsiksi tekstitettyinä Turun museokeskuksen Youtube-kanavassa, toteaa tiedotteessa Historian ja tulevaisuuden museon hankepäällikkö Joanna Kurth.

Turun palo syyskuussa 1827 tuhosi aikoinaan suuren osan silloisen kaupungin rakennuksista. Palon jälkeen kaupunki kaavoitettiin uudelleen. Vanhasta kaupunkirakenteesta jäi jäljelle paikoitellen vain viitteitä. Turun kaupunki onkin nyt 3D-mallintanut paloa edeltänyttä kaupunkia osana Historian ja tulevaisuuden museo -hanketta. Lisäksi Vanhaan Turkuun voi myös tutustua toukokuussa Digimuseo-palvelussa avattujen 360°-kuvien välityksellä.

Videoissa koettavana oleva kaupunkimaisema on laadittu käyttäen erilaisten aineistojen, kuten muun muassa palovakuutuksien ja muiden katselmuksien sekä maisemakuvien ja piirustuksien ristiin tulkintaa. Kaupunkimallin pohjaan on käytetty maanmittaustirehtööri Johan Tillbergin 1808 laatimaa karttaa tonttijakoineen sekä nyky-Turun maastokarttaa. Tutkimustyöstä on vastannut FT, arkkitehti Panu Savolainen, ja Turun museokeskuksen asiantuntijat ovat osallistuneet tietosisältöjen tuottamiseen. 3D-mallin teknisestä toteutuksesta vastaa Zoan Oy.