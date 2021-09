Nälkäpäivän lipaskeräys alkaa pian – raisiolainen Tarja Tiitta-Nieminen on paikalla, kun lähimmäistä kohtaa kriisi

Suomen Punainen Risti järjestää Nälkäpäivä-lipaskeräyksen jälleen 23.–25. syyskuuta. Suomessa Nälkäpäivä-keräyksen varoilla autetaan esimerkiksi tulipalon uhreja ja ylläpidetään valmiutta auttaa häiriötilanteissa. Auttaminen on sekä konkreettista toimintaa että henkistä tukea.

Käytännössä apua antavat Punaisen Ristin koulutetut vapaaehtoiset.

– Voimme järjestää vaatteita, ruokaa ja hätämajoitusta sekä antaa henkistä tukea, kertoo tiedotteessa Tarja Tiitta-Nieminen käytännön toimista.

Raisiolainen Tiitta-Nieminen on yksi koulutetuista vapaaehtoisista. Hän on ollut 14 vuoden aikana monen kriisin kohdanneen ihmisen tukena. Ihmisten auttaminen on ollut naiselle aina tärkeää, ja tällä hetkellä varsinkin henkisen tuen tehtävät ovat lähellä hänen sydäntään.

Usein kotimaan avun auttamistehtävät tulevat yllättäen, ja apu on pääasiallisesti kertaluonteista ja lyhytaikaista.

– Hyvät vuorovaikutustaidot ja paineensietokyky ovat haastavissa tilanteissa vapaaehtoiselle tarpeen. Tarvitaan myös kykyä ymmärtää, mitä toinen ihminen kokee tilanteessa, sanoo Tiitta-Nieminen.

Tiitta-Nieminen tuli mukaan Punaisen Ristin toimintaan 2007 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun etsintäkurssin kautta. Hän toimii Raision seudun Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa SPR Raision osaston hälytysryhmän kautta. Lisäksi hän on mukana monissa muissa vapaehtoistehtävissä kuten Raision osaston ensiapupäivystäjänä ja Punaisen Ristin Turun seudun henkisen tuen ryhmän ryhmänjohtajana.

Vapaaehtoistoiminta antaa myös vapaaehtoiselle paljon.

– Olen saanut tutustua samanhenkisiin ihmisiin, joille toisten auttaminen on sydämen asia. Heistä on tullut vuosien varrella tärkeitä rinnalla kulkijoita. Myös lukuisat erilaiset koulutukset ovat antaneet paljon apua ja rohkeutta toimia vapaaehtoisena ja muutenkin elämässä, toteaa Tiitta-Nieminen.

Tiitta-Nieminen kannustaa kokeilemaan vapaaehtoistoimintaa.

– Suosittelen tulemaan mukaan toimintaamme. Nyt voi ottaa vaikka sen ensimmäisen pienen askeleen kohti vapaaehtoisuutta ja tulla Nälkäpäivä-kerääjäksi. Samalla, kun voit auttaa muita, saat itsekin paljon, vähintäänkin aina hyvän mielen – ole siis rohkea!