Suomessa 522 uutta koronatartuntaa – Varsinais-Suomessa ilmaantuvuus edelleen korkealla tasolla

Suomessa raportoitiin keskiviikkona 522 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kaikkiaan tartuntoja on nyt todettu koko maassa 34 827.

Tautiin liittyviä kuolemia on nyt tilastoitu yhteensä 1 051, joka on 12 enemmän kuin viikko sitten. Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on 95, joista teho-osastolla on 29.

Ensimmäisen koronarokotusannoksen on saanut 82,9 prosenttia ja toisen annoksen 64,2 prosenttia väestöstä.

Varsinais-Suomessa tartuntoja on todettu epideman alusta alkaen yhteensä 14 198. Tartunnat jakaantuvat maakunnassa seuraavasti: Aura 73, Kaarina 849, Kemiönsaari 98, Koski Tl 37, Kustavi 15, Laitila 210, Lieto 421, Loimaa 179, Marttila 28, Masku 175, Mynämäki 92, Naantali 308, Nousiainen 58, Oripää 35, Paimio 276, Parainen 176, Pyhäranta 33, Pöytyä 123, Raisio 771, Rusko 125, Salo 1285, Sauvo 57, Somero 85, Taivassalo 30, Turku 8317, Uusikaupunki 301, Vehmaa 41.

Varsinais-Suomen ilmaantuvusluku on 170,1. Luku tarkoittaa sitä, kuinka monta uutta koronavirustaruntaa on todettu viimeisen 14 vuorokauden aikana 100 000 asukasta kohden.

Varsinais-Suomessa ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 83,6 prosenttia ihmisistä ja toisen annoksen 63,6 prosenttia.

Varsinais-Suomi on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella sairaalahoidossa on tällä hetkellä 14 potilasta, joista neljä on tehohoidossa.

– Olemme jääneet korkealle tasolle tautitapauksissa ja ilmaantuvuudessa Varsinais-Suomessa. Tätä ei ole tapahtunut aikaisemmissa aalloissa, eikä kehitys ole sitä mitä toivomme, Tyksin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Tyksin tehohoidon normaaliolojen kapasiteetti on nyt maksimaalisessa käytössä, jolloin mahdolliset uudet tehohoitoa tarvitsevat koronapotilaat aiheuttavat sen, että sydän- sekä neurokirurgisten tehohoitoa vaativien potilaiden leikkauksia voidaan joutua lykkäämään tuonnemmaksi.

Tartuntojen jäljitysprosentti on viime viikon osalta laskenut 49:ään.

– Jäljitys laahaa pahasti perässä eikä jäljitysprosessi nyt toimi yskimättä, Rintala sanoo.

Rokotukset ovat sairaanhoitopiirin mukaan edistyneet Varsinais-Suomessa erittäin hyvin. Varsinais-Suomessa on nyt saavutettu 80 prosentin rokotuskattavuuden rajapyykki. 83 prosenttia Varsinais-Suomen 12 vuotta täyttäneistä on ottanut ensimmäisen rokoteannoksen ja toisen annoksen on saanut noin 63 prosenttia.

Turun kaupunki muistutti keskiviikkona, että Turussa sairaalahoitoon joutuvat ovat yhä enenevässä määrin rokottamattomia, työikäisiä henkilöitä. Rokotuskattavuus on kaupungin mukaan edelleen liian alhainen muun muassa Varissuolla, Pansio-Pernossa ja Halisissa. Kaupunki lisää pop up -vastaanottoja koko ajan ympäri kaupunkia.

– Koronataudista on tullut yhä enemmän rokottamattomien sairaus. Erityisesti Varissuolla, Pansio-Pernossa, Halisissa ja Lausteella koronatilanne on edelleen vakava ja näillä alueilla rokotuskattavuuden nostaminen on todella tärkeää, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi sanoo.

Tiistaina kokoontunut Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä ei tehnyt muutoksia voimassa oleviin suosituksiin.

Ryhmä keskusteli etätyösuosituksesta pitkään ja totesi, että asiasta on tulossa uutta valtakunnallista ohjeistusta. Tämän hetken suositus on voimassa 30.9. saakka. Siihen mennessä on todennäköistä, että koronakoordinaatioryhmä tekee lievennyksiä etätyösuositukseen lokakuulle.

– On tärkeätä muistaa, että sairaana ei tulla töihin. Tällä hetkellä on paljon flunssaa ja muita viruksia kuin koronaa liikkeellä, joten tartuntojen pysäyttämiseksi on tärkeää, että jokainen toimii vastuullisesti, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Uutista päivitetty 15.9.2021 kello 13:18: Lisätty Jutta Peltoniemen kommentit.

