Syksy tuo suurmarkkinat Aurajoen rannalle

Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus on järjestänyt kesä–syyskuussa kuusitoista kaupunkia käsittävän suurmarkkinakiertueen, jossa samassa kokonaisuudessa ovat sekä kansainväliset että suomalaiset suurmarkkinat. Kiertue päättyy Turkuun 23.–26. syyskuuta.

Mukana markkinoilla on yrittäjiä 25 eri maasta ja 15 eri maakunnasta Suomesta erikoistuotteineen. Tarjolla on muun muassa ruokaa, käsitöitä ja tekstiileitä sekä lasten tivoli.

Suurmarkkinat järjestetään Aurajokirannassa Läntisellä Rantakadulla Tuomiokirkkosillalta Teatterisillalle ja Itäisellä Rantakadulla Wanhalta Suurtorilta Aurasillalle. Avoinna markkinat ovat torstaista lauantaihin kello 10–20 ja sunnuntaina kello 10–18.

Maskin käyttöä markkinoilla suositellaan myös jo rokotetuille. Terveenä tervetuloa markkinoille -kyltit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi turvaohjeineen tervehtivät kävijöitä jo heti porteilla. Lisäksi porteilla paikalla on käsidesipisteitä. Myös kaikilla kauppiailla on osastoissaan ilmaiset yleisön käytössä olevat käsidesipisteet. Lisäksi markkina-alueet on jaettu koronatilanteen takia valvonnallisesti useisiin tilaviin lohkoihin.