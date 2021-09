Rauma valmistautuu jouluun – visuaalinen ilme julki ja ohjelmahaku käynnissä

Rauman joulukaupungin visuaalinen ilme julkaistiin keskiviikkona. Jouluisen ilmeen pääelementit ovat raumankielinen Raumlaine joul -tunnus, pitsilumitähdet ja joulukaupunkikuvitus, joita voi käyttää yhdessä tai erikseen. Ilmeen on suunnitellut Ping Helsinki Oy.

– Raumalla on perinteisesti järjestetty todella paljon mukavaa jouluohjelmaa. Toivomme, että paikalliset yhdistykset, seurat, järjestöt, yritykset ja yksittäiset toimijat lähtevät mukaan myös tänä vuonna. Lisäksi kaupunki on valmistellut omia jouluisia toteutuksiaan lisätäkseen joulun odotukseen mielenkiintoista sisältöä. Kumppaneiksemme olemme saaneet useita huippuammattilaisia, toteaa tiedotteessa Joulukaupunki-hanketta vetävä kaupunkikehitysjohtaja Satu Saarinen.

Tulevalla joulukaudella Vanhassa Raumassa sijaitseva Suomen kapein katu Kitukränn muuttuu Suomen pienimmäksi joulukaduksi. Kitukränniin toteutettavan valo- ja ääni-installaation suunnittelee raumalainen kuvataiteilija Jaakko Niemelä. Teos julkaistaan itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta.

Lisäksi lapsille ja lapsenmielisille rakennetaan kulttuuritalo Poselliin oma joulumaa, jossa on muun muassa paljon tonttuja sekä muuta mukavaa nähtävää ja koettavaa. Lasten joulumaa on avoinna 7.–19. joulukuuta.

Valmisteilla on myös Jouluspektaakkeli-nimellä kulkeva dramatisoitu suuri musiikkinäytelmä Vanhan Rauman alueelle. Spektaakkelin sävellys on tilattu säveltäjä-muusikko Lasse Heikkilältä. Kantaesityksen on suunniteltu valmistuvan jouluksi 2022. Raumalaisilla on mahdollisuus osallistua näytelmään joko esiintyjinä tai yleisönä.

Raumalla joulutapahtumien ja -tilaisuuksien järjestäjille sekä muille sisällöntuottajille käynnistyy myös haku, jolla kerätään tietoja loka–tammikuussa Raumalla järjestettävästä ohjelmasta.

Ohjelmahakua varten on avattu verkossa lomake, jonka kautta järjestäjät voivat ilmoittaa omat ohjelmansa. Haku on käynnissä 15.9.–17.10.

Haun kautta koottavia ohjelmatietoja markkinoidaan Rauman kaupungin nettisivuilla ja tapahtumakalenterissa. Tietoja hyödynnetään myös asiakaspalvelutilanteissa ja markkinoinnissa.