Oranssi, turkoosi ja vihreä – Kirjastosilta hehkuu eri väreissä syksyn aikana

Turun Kirjastosilta valaistaan kuluvan syksyn aikana vielä useilla eri teemaväreillä. Värien takana on ajatus tärkeästä asiasta, jota halutaan tuoda esiin tiettyinä päivinä.

Kirjastosiltaa on hyödynnetty Turussa teema- ja erikoispäivinä valaistavana julkisena rakenteena jo vuodesta 2015 lähtien. Kaupunki järjestää teemavalaistuksia eri yhteistyötahojen kanssa vuosittain. Aurajoien ylittävä kevyen liikenteen silta valmistui alun perin 2013.

Valaistusten ajankohdat ja tarkoitukset vaihtelevat vuosittain, ja valaistuslupia myönnetään ainoastaan yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Seuraavaksi silta hehkuu oranssina 17. syyskuuta WHO:n julistamana maailman potilasturvallisuuspäivänä. Päivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta potilasturvallisuudesta. Teemaksi on valittu tällä kerralla äidin ja vastasyntyneen turvallisuus. Päivää vietetään nyt kolmatta kertaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

19. syyskuuta silta valaistaan perinteiseen tapaan Turun päivän viikonloppuna turkoosiksi. Päivän ohjelmassa on mukana esimerkiksi musiikkia, tanssia, urheilua sekä virtuaalisia sisältöjä eri puolilla kaupunkia. Päivän aikana myös moniin museoihin on vapaa pääsy, ja useat tahot järjestävät avoimia ovia ja ohjelmaa.

Kirjastosillan vihreä valaistus muistuttaa mitokondriotaudeista 25.–26. syyskuuta. Mitokondriotaudit ovat harvinaisia, eteneviä ja periytyviä sairauksia, joita yhdistävät energia-aineenvaihdunnan ongelmat. Light Up For Mito -tapahtuma, jossa julkisia kohteita valaistaan vihreäksi, on osa mitokondriotautien tietoisuusviikkoa. Suomessa tapahtuman järjestäjänä toimii Mitokondrioyhdistys.

Lokakuussa silta nähdään vaaleanpunaisena ja keltaisena. Vaaleanpunaisena silta koetaan Roosa nauha -päivänä 8. lokakuuta. Syöpäsäätiön vuosittaisen Roosa nauha -kampanjan tavoitteena on, että yhä useampi syöpä voidaan ehkäistä tai hoitaa ja että jokainen voi saada tarvitsemansa tuen sairauden eri vaiheissa. Sillan valaiseminen toteutetaan Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ja Turun kaupungin yhteistyönä.

Keltaiseksi silta valaistaan valtakunnallisena mielenterveysomaisten päivänä eli Ilonan päivänä 9. lokakuuta. Päivän aikana rohkaistaan puhumaan mielenterveydestä ja omaisten tuen tarpeesta sekä hakemaan apua. Lisäksi Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry järjestää Turun pääkirjastossa 9.lokakuuta klo 14–16 aihetta käsittelevän tapahtuman.

Punaiseksi silta valaistaan puolestaan 22. marraskuuta. Valaistuksella edistetään tietoisuutta harvinaissairauksiin kuuluvista 22q11.2-oireyhtymistä. Ne ovat yleisimpiä kromosomioireyhtymiä Downin syndrooman jälkeen, ja sairaus rasittaa kehon kaikkia elinjärjestelmiä. Suomessa tietoa 22q11.2-oireyhtymistä jakaa 22q11 Finland ry.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kirjastosillan oranssi väri kertoo 25. marraskuuta UN Womenin kampanjasta sukupuolittunutta väkivaltaa vastaan. Oranssit päivät järjestetään vuosittain 25. marraskuuta ja 10. joulukuuta välisenä aikana. Oranssi on naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen väri. Väri symboloi toivoa tulevaisuudesta, jossa elämä ilman väkivaltaa on jokaisen oikeus.

Turun Urheiluliitto täyttää tänä kuluvana vuonna 120 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Kirjastosilta muuttuu mustakeltaiseksi 27.–28. marraskuuta. Lisäksi itsenäisyyspäivä 6. joulukuuta ja uudenvuodenaatto 31. joulukuuta näkyvät Kirjastosillalla Suomen lipun mukaisena sinivalkoisena valaistuksena vuosittain.

Ennalta ilmoitettuihin valaistuksiin voi vielä tulla muutoksia, ja varauslistaa täydennetään ympäri vuoden.