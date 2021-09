Koronaepidemia polkee yhä paikallaan Varsinais-Suomessa – "Kehitys ei ole sitä mitä toivomme"

Varsinais-Suomessa koronatilanne on suurin piirtein samalla tasolla kuin viime viikolla. Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 161,7. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 172,4.

– Olemme jääneet korkealle tasolle tautitapauksissa ja ilmaantuvuudessa Varsinais-Suomessa. Tätä ei ole tapahtunut aikaisemmissa aalloissa, eikä kehitys ole sitä mitä toivomme, Tyksin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo.

Varsinais-Suomessa kyse on tällä hetkellä rokottamattomien ja erityisesti vieraskielisten (muuta kuin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvien) rokottamattomien epidemiasta. Aivan valtaosa sairaalahoitoon ja tehohoitoon joutuneista on rokottamattomia vieraskielisiä.

– On hyvin tärkeää, että kaikki väestöryhmät, myös vieraskieliset, ottaisivat kattavasti rokotteen. Se suojaa yksilöä vakavalta taudilta. Jos ei riittävän suuri osa väestöstä ota rokotetta, epidemia ei alueellamme hellitä, vaan ihmisiä sairastuu vakavasti ja joutuu sairaalahoitoon. Nyt olisi tärkeää, että viesti rokotteiden tärkeydestä tavoittaisi erityisesti vieraskielisen väestönosan, Rintala sanoo.

Tartuntojen jäljitysprosentti oli viime viikon osalta laskenut 49:ään.

– Jäljitys laahaa pahasti perässä eikä jäljitysprosessi nyt toimi yskimättä, Rintala sanoo.

Rokotukset ovat Varsinais-Suomessa edistyneet hyvin. Varsinais-Suomessa on nyt saavutettu 80 prosentin rokotuskattavuuden rajapyykki. 83 prosenttia Varsinais-Suomen 12 vuotta täyttäneistä on ottanut ensimmäisen rokoteannoksen ja toisen annoksen on saanut noin 63 prosenttia.

Tällä hetkellä Tyksissä on hoidossa yhteensä 12 koronapotilasta, joista alle 5 tehohoidossa. Tehohoidon normaaliolojen kapasiteetti on nyt maksimaalisessa käytössä, jolloin mahdolliset uudet tehohoitoa tarvitsevat koronapotilaat aiheuttavat sen, että sydän- sekä neurokirurgisten tehohoitoa vaativien potilaiden leikkauksia voidaan joutua lykkäämään.

Testauskriteereitä ollaan muokkaamassa valtakunnallisesti, ja muutoksia tulee myös Varsinais-Suomessa lähiaikoina. Esimerkiksi alle 12-vuotiaita ei enää testattaisi vain pienen nuhan takia, vaan muiden kriteereiden kuten korona-altistumisen täytyttyä.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä ei tehnyt muutoksia voimassa oleviin suosituksiin.

Tämän hetken etätyösuositus on voimassa 30.9. saakka. Siihen mennessä on todennäköistä, että koronakoordinaatioryhmä tekee lievennyksiä etätyösuositukseen lokakuulle. Ryhmä ennakoi myös valtakunnallisia ohjeistuksia piakkoin.

– On tärkeätä muistaa, että sairaana ei tulla töihin. Tällä hetkellä on paljon flunssaa ja muita viruksia kuin koronaa liikkeellä, joten tartuntojen pysäyttämiseksi on tärkeää, että jokainen toimii vastuullisesti, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.