Nurmi & Sulonen tarjoaa nyt myös lounasta

Perinteinen leipomo ja konditoria Nurmi & Sulonen avasi kolmannen liikkeensä Turkuun syyskuun alussa. Yliopistonkadulla sijaitsevassa myymälässä saa tuoreiden leipien, leivonnaisten ja kakkujen lisäksi myös lounasta maanantaista lauantaihin.

– Olimme hakeneet jo pidempään laajennuspaikkaa ja tämä tila on hyvällä paikalla. Uudet tilat ovat tarpeeksi isot, joten halusimme ottaa valikoimaan myös keitto- ja salaattilounaan, kertoo myymäläpäällikkö Marina Hakala.

Nurmi & Sulosen omistaja vaihtui viime vuoden lokakuussa ja siitä asti toiminta on jatkunut Pirjon Pakari Raisio Oy:n Hannu Malmivaaran omistuksessa.

Nurmi & Sulosen historia Turun alueella on pitkä – ensimmäinen leipomo perustettiin vuonna 1947. Jatkosodassa Suomen armeijan joukoissa taistelivat kondiittorit Paavo Nurmi ja Vilho Sulonen. Heidän yhteinen haave oli perustaa oma leipomo kotikaupunkiinsa Turkuun.

Vuoden 1947 syksyllä miehet kuulivat, että Raunistulassa Suutarinkadulla leipomoa pitävä Astrid Lehtinen oli lopettamassa leipomon pidon. He kävivät kysymässä kiinteistön omistajalta, voisivatko vuokrata tilat, ja näin ensimmäinen leipomo syntyi.

Yliopistonkadun Nurmi & Sulosella on päivittäin kaksi erilaista lounasta ja kattava salaattipöytä. Lounas sisältää talon tuoretta leipää, kahvin ja teen sekä kahvileivän. Jälkiruokapöydästä löytyy päivästä riippuen leipomon omia tuotteita ja täytekakkua.

– Aluksi tarkoitus oli tarjota päivittäin vain yhtä keittoa, mutta asiakkaiden toiveesta päätimme tarjota joka päivä myös kasvisversion. Keitot vaihtuvat päivittäin ja ovat muun muassa kalakeittoa, metsäsienikeittoa, pinaattikeittoa tai hernekeittoa. Tilamme täällä ovat rajalliset, joten keittopohja tulee valmiina ja viimeistelemme keiton meidän makuiseksi ja näköiseksi täällä, Marina Hakala kertoo.

Vierailupäivänä keittovaihtoehtoina oli jauhelihakeittoa ja purjo-perunakeittoa. Salaattipöytä oli runsas ja siitä sai koottua maittavan lautasen. Talon oma leipä oli ihanan pehmeää.

– Perinteisten salaattiaineiden lisäksi pöydässä on päivittäin proteiinia, kuten broileria, tonnikalaa, katkarapuja ja erilaisia juustoja. Kasvisproteiineina on papuja tai esimerkiksi härkistä, kertoo myymälä varavastaava Veera Kaitonen.

Uudessa kahvila-myymälässä käy lounasaikaan kuhina.

– Lounas on vielä tuore juttu ja monet ovat yllättyneitä, että sellaista täältä saa. Meidät tunnetaan parhaiten luumumunkeista ja lihapiirakoista, leipomopäällikkö Jouni Asikainen sanoo.

– Mukavasti on ihmiset kuitenkin tänne jo löytäneet, vaikka torin remontti ja tietyöt tuovatkin vielä omat haasteensa. Lähialueella on paljon yrityksiä, joiden kanssa olemme jo tehneet lounassopimuksia. Erityisesti lauantain lounas on otettu ilolla vastaan, Marina Hakala kertoo.

Uusi Nurmi & Sulonen on panostanut erityisesti kahviin. Myymälästä saa monia erikoiskahveja, joita barista Johanna Ekman loihtii. Erikoiskahvikonsepti laajenee syksyn aikana muihinkin myymälöihin, joissa Ekman käy kouluttamassa henkilökuntaa erikoiskahvien saloihin.

– Erikoiskahvit, kuten chai latte ja matcha latte, ovat tätä päivää ja niitä kysellään entistä enemmän. Monet haluavat kahvin muuhun kuin perinteiseen maitoon, kuten kaurajuomaan. Myös kofeiinittomat vaihtoehdot ovat kysyttyjä. Käytämme paikallisen Turun kahvipaahtimon papuja ja erikoiskahveja on saatavilla jo monia ja lista tulee laajentumaan. Lounaan yhteydessä erikoiskahvin saa pienellä lisähinnalla, Ekman kertoo.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.