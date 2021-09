Aurajokea siivotaan vapaaehtoisten sukeltajien voimin Kirjastosillan ja Auransillan väliseltä alueelta Turun päivänä ensi sunnuntaina. Turun päivää edeltävänä perjantaina sukeltajat nostavat nosturiauton avustuksella Kirjastosillan kupeesta ylös todennäköisesti moottoripyörän. Kulkupeli löytyi pohjasta Itämeripäivän yhteydessä järjestetyssä siivoussukelluksessa elokuun lopulla.

– Moottoripyörä – tai voihan se skootterikin olla – jätettiin odottamaan Turun päivän sukellusta, sillä Itämeripäivänä oli kova tuuli ja virtaukset, eikä sitä olisi saanut nostettua ilman nosturiauton apua, sukellustapahtuman puuhamies, konkarisukeltaja Jouko Moisala kertoo tiedotteessa.

Jokea on haravoitu romusta etukäteen viistokaiun avulla. Tänä vuonna sukeltajien apuna on myös sähköpotkulautayhtiön lahjoittama kaikuluotaimella varustettu vedenalainen kamera. VoiKalaksi nimetystä jäljittimestä toivotaan apua sähköpotkulautojen ja myös muiden jokeen heitettyjen esineiden etsinnässä.

– Aurajoen sameissa vesissä sukeltaminen on erittäin raskasta ja on hienoa, jos VoiKalasta on apua pohjatyöhön eli nostettavien esineiden paikallistamiseen ennen varsinaista sukellusta, Moisala toteaa.

Viime vuonna joesta nousi perinteisten pyörien lisäksi sähköpotkulautoja.

– Toivoisimme tietenkin, ettei sukellustyötä tarvitsisi tehdä ja ihmiset ymmärtäisivät, että lautojen heittäminen veteen ei tee kiusaa potkulautayhtiöille vaan ympäristölle, Voin operatiivinen johtaja Reetta Alastalo muistuttaa.

Sukellustapahtuman yhteydessä järjestetään viime vuoden tapaan Siisti Biitsi -rantasiivoustalkoot. Pidä Saaristo Siistinä ry:n siivoustalkoot kannustavat kaikkia turkulaisia siivoamaan omia lähirantojaan roskista Turun päivän viikolla ja raportoimaan kerätyt roskat uudella Siisti Biitsi -sovelluksella.

– Siivoustalkoot huipentuvat Turun päivänä, jolloin talkoovälineitä voi hakea Apteekkimuseon lähettyvillä olevalta PSS ry:n ja Voin infopisteeltä ja lähteä siivoamaan Aurajoen rantaa samalla, kun sukeltajat nostavat roskaa joesta, PSS ry:n projektikoordinaattori Julia Jännäri sanoo.

Jokivartta siivotaan talkoovoimin Turun päivän viikolla myös Aurajokisäätiön Aurajoen opastuskeskus Myllärintalolla Halistenkoskella, josta saa hakea lainaksi siivousvälineitä Mylläritalon aukioloaikoina. Kaikki joesta ja rannoilta kerätyt roskat kuljetetaan LSJH:n Topinojan lajitteluasemalle, jossa ne lajitellaan kierrätykseen. Lajitteluneuvontaa on Turun päivänä tarjolla LSJH:n neuvontapisteellä Vanhalla Suurtorilla.

Aurajoen sukellustempausta on järjestetty jo lähes 30 vuoden ajan. Tapahtumalla halutaan muistuttaa kaupunkilaisia siitä, ettei jokeen nakattu roska häviä, vaikka se katoaisikin syvyyksiin.

Sukeltajaliitto palkitsi Aurajoen siivoustempaus sukeltaen -tapahtuman vuonna 2018 ympäristöpalkinnolla.

Tempaus tavoittaa vuosittain suuren määrän silmäpareja ja toimii samalla ympäristökasvattajana ja herättelijänä.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä turkulaiset sukellusseurat vapaaehtoisine sukeltajineen, Aurajokisäätiö, Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Turun kaupungin Itämerihaaste. Turun päivän siivoustalkoissa ovat tänä vuonna mukana myös Arjasmaa Yhtiöt Oy, DG-Diving Group, Pidä Saaristo Siistinä ry, Turun Haalarituote Oy, Turun Naispoliisilaulajat, Ursuit Oy ja Voi Technology.

Aurajokea siivotaan sukeltaen Kirjastonsillan ja Auransillan väliseltä osuudelta Läntisen rantakadun puolella Turun päivänä 19.9.2021 klo 12–14. Järjestäjät muistuttavat tapahtumaan osallistuvia turvavälien tärkeydestä. Sukellusta voi seurata molemmin puolin Aurajokea. Turun Naispoliisilaulajat esiintyvät Kirjastonsillan kupeessa klo 13.