Turku seuraa nuorten syrjäytymistä mittariston avulla

Turun kaupunki julkaisee nuorten syrjäytymisen seurantaan kehitetyn mittariston. Seurantamalli valottaa ilmiötä usean tietolähteen ja monen osa-alueen avulla. Mittaristo julkaistaan kaikille avoimena kaupungin internetsivuilla.

– Mittariston tavoitteena on tuoda tietoa nuorten syrjäytymisen ilmiöstä helposti ymmärrettävässä muodossa niin kaupungin työntekijöiden kuin kaupunkilaistenkin saataville, kertoo syrjäytymisen ehkäisemisen projektipäällikkö Sari Kailio tiedotteessa.

Valitut mittarit eivät suoraan kerro syrjäytymisestä tai syrjäytyneiden määrästä, vaan ne tarjoavat tietoa niistä tekijöistä, joiden tunnetaan lisäävän nuoren syrjäytymisen riskiä. Mittaristoa voi hyödyntää esimerkiksi päätöksenteon tukena ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kohdistamisen suunnittelussa.

Mittariston tieto pohjautuu pääosin kansallisiin tietolähteisiin kuten THL:n ja Tilastokeskuksen tilastoihin. Mittariston arvioidaan vuosittain ja mittariston sisältö päivitetään kerran vuodesta alkusyksystä.

Syrjäytymisen taustalla saattaa olla esimerkiksi kiusaamista. Mittaristo kertoo, että vuoden 2019 kouluterveyskyselyn perusteella Turussa 6,5 prosenttia peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista kokee koulukiusaamista viikoittain. Kiusaaminen on mittariston valossa yleisempää Turussa kuin Suomessa yleisesti maan keskiarvon ollessa 5,5 prosenttia.

Turussa on tehty viime vuosina pitkäjänteistä työtä kiusaamisen ehkäisemiseksi. Keskeisiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi kiusaamiseen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn ohjeistusten päivittäminen ja Kaikkien koulu -kampanja, jonka avulla on edistetty kiusaamisen ehkäisemisen ohella myös tasa-arvoista kohtelua ja yhteisöllisyyttä perusopetuksen kouluissa. Henkilökuntaa on koulutettu ja koulutukset tulevat jatkumaan. Nuorille on käytössä Someturva-palvelu ja yhteistyötä on tehty poliisin Ankkuritoiminnan kanssa.

Syrjäytymisen ehkäiseminen on osa Smart and Wise Turku -kärkihanketta. Sen tavoitteena on tukea erityisesti 15–29-vuotiaiden nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä.