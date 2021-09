Turun Sanomat luopuu päivittäisestä koronatartuntalukujen raportoinnista

Vast: väärä päätös

Tuo on tosiaan väärä päätös.



Turun Sanomat vaan on odotellut jo kesästä -20 asti, milloin he voivat luopua koronatiedotuksestaan. Silloin jo oli äärimmäisen nihkeää tiedottaa yhtään mitään koronaan liittyvää ja nyt he näkevät tilaisuutensa tulleen.



On Suomen linja korona suhteen tainnut vaihtua muutenkin. Ilmeisesti nyt ajatellaan, että se laumasuoja voidaankin saavuttaa ja annetaan vaan taudin riehua rauhassa. Suurimmassa vaarassa ovat rokottamattomat ja toisaalta ne, jotka ovat saaneet rokotuksensa jo alkuvuodesta eli joiden toisestakin piikistä on kulunut jo puoli vuotta tai joilla on muuten heikentynyt vastusutuskyky.